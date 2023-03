Abogado detenido por microtráfico es beneficiado con arresto domiciliario

La defensa técnica del letrado presentó un incidente que a su vez contó con dictamen favorable del agente fiscal de la Unidad de Lucha Contra el Narcotráfico, Celso René Morales, quien entre otras cosas consideró la fianza real ofrecida de manera a garantizar su sometimiento a la Justicia, además de que el procesado no cuenta con antecedentes judiciales y que no podría obstruir la investigación llevada a cabo. No obstante, se opuso a la aplicación de la suspensión de la prisión preventiva.

El Juzgado Penal de Garantías dispuso al encausado algunas prohibiciones y la obligación de comparecer ante la Justicia cuando sea requerido.

Derlis Antonio Centurión Marín fue imputado por posesión y comercialización de drogas peligrosas que tiene una expectativa de pena de entre 5 a 15 años conforme a lo previsto en la Ley 1340/88.

El mismo había sido detenido el 24 de febrero pasado durante un procedimiento efectuado por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en la ocasión los antidrogas hallaron en su poder 10.88 gramos de cocaína además de dinero en efectivo, un aparato celular y otros elementos, que daban cuenta de que el mismo vendía sustancias estupefacientes usando de fachada una tienda de bebidas.