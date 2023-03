Caacupé: destituyen a jefa de la Essap presuntamente por no apoyar campaña política

Se trata de la Ing. Florencia Acosta, quien en junio del año pasado había asumido el cargo de jefa de la Essap de Caacupé. Acosta afirma que desconoce la razón por la que la destituyeron, porque venía desempeñando su trabajo sin ningún inconveniente, según su versión.

“Ayer recibí vía telefónica mi destitución como administradora de la empresa”. Y mañana después del corte administrativo asume como nuevo jefe Richar Guillén. “Me trasladarán a otro puesto, pero aún no me dijeron a cuál”, indicó.

Le consultamos si está afiliada a algún partido y resaltó que es de la ANR y que acompaña al candidato a diputado Mario Gómez (ANR). “Puede ser que me hayan apartado del cargo porque yo no apoyo al candidato González, pero no cambiarán mi perspectiva”, expresó.

Asimismo, refirió que no sabe con exactitud si la razón por la que la sacaron del puesto fue realmente por apoyar a Gómez, como la gente especula. Pero de igual manera seguirá apoyando a su candidato, porque considera sumamente importante que todos sean libres de seguir y apoyar a quienes quieran.

Acosta aseguró que seguirá trabajando con dedicación. “Yo seguiré esperando para ver adonde voy, porque no me dijeron donde me van a trasladar, aún no me dan respuesta”.

Según fuentes, el candidato a diputado González, estaría molesto con los funcionarios de la Essap que no lo apoyan y hasta podría tener las influencias para mandar apartarlos de sus puestos.

Llamamos al candidato a diputado Roberto González (ANR), para consultarle sobre esta situación, pero no atendió nuestras llamadas. Estamos abiertos si desea referirse al caso.