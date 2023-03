Denuncian que ex intendenta de Isla Pucú supuestamente quiere seguir mandando en la municipalidad

La división de dos sectores fue lo que llevó a la designación de dos jefes comunales interinos, la Concejala Daniela Argüello (PLRA) y la Concejala Benicia Rotela (PLRA). Actualmente ninguna está asumiendo el cargo por la disconformidad que hay en la Junta Municipal. La bancada del (PLRA) apoya a Argüello y los opositores a Rotela.

Los integrantes de la Junta Municipal son: Benicia Rotela (PLRA), Daniela Argüello (PLRA), Diego Armando González (PLRA), Aldo Iglesias (PLRA), Pedro Eligio Velázquez (PLRA), Alexandri Irala (ANR), Juan Amado Ovelar (ANR) y José Vargas (ANR).

A raíz de esta situación la Municipalidad de Isla Pucú desde hace un mes no funciona como corresponde. Los trabajadores no quieren ir a la casa comunal porque hay peleas, no cobran sus salarios, la ciudadanía no puede realizar sus gestiones y el proyecto de los almuerzos y meriendas escolares, que debían ser ejecutados tampoco se está realizando.

Según los denunciantes los problemas persisten y hoy ocurrió nuevamente roces entre los funcionarios de la municipalidad, porque la candidata a senadora Sonia Fleitas (PLRA) fue hasta el lugar.

En un video que grabaron para documentar esta situación se puede observar que Fleitas dice, “Yo fui la intendenta hasta enero, yo tengo la potestad, hoy me tengo que quedar”, expresó desde el escritorio de la intendencia.

Lea más: Municipalidad de Isla Pucú cerrada por puja entre concejales pòr la intendencia

En la jornada nuevamente hubo discusiones, no se llegó a ningún acuerdo y ahora lo único que esperan es que se expida el Tribunal de Justicia Electoral. Mientras tanto las supuestas interinas no cumplen sus funciones y la comuna sigue con un futuro incierto.

“Estamos cansados de los problemas, la señora Fleitas vino hoy a sentarse en el escritorio de la mesa de entrada, tomando tereré y ordenando a los funcionarios qué hacer”. “Ella ya renunció no tiene nada que hacer en la municipalidad”, dijo uno de los denunciantes anónimos.

Al respecto llamamos a la candidata a senadora Sonia Fleitas (PLRA), para consultarle sobre los inconvenientes. Pero no atendió a nuestras llamadas. Estamos abiertos si desea referirse al caso.