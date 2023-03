Video: PMT confirma que camioneta que circulaba sobre bicisenda de la Costanera es de Presidencia

Una camioneta fue grabada cuando, infringiendo las leyes de tránsito, se desplazaba por la biscisenda de la Costanera. Gracias a que se compartió en las redes se pudo identificar a quién pertenece el vehículo. Juan Villalba, director de la PMT, a través de su cuenta de Twitter confirmó que se trata de un móvil del Gabinete Civil de la Presidencia de la República.

“El criminal que realizo este acto, su vehículo fue identificado! Chapa EAJ142 Hyundai Tucson color Gris perteneciente a la Presidencia de la Rca-Gabinete Civil!”, escribía Villalba.

El director de la PMT manifestó su enojo porque según la ley no se puede aplicar una multa al conductor. “Me pica todo que les quiero multar, pero la ley no me permite! ¡Entonces queda solo el escrache! Badulaque!”, expresó.

