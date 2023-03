Productores piden al MAG provisión de semillas de cebolla, tractor y fertilizantes en Ybytymí

La Asociación Frutihortícola y Pecuaria de Ybytymí cuenta con 519 miembros dedicados a la agricultura familiar campesina. Todos son productores de cebolla asistidos por técnicos de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg). El distrito se caracteriza por ser el mayor productor de cebolla, pero el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), que tiene el presupuesto para asistir a los pequeños productores, se está desentendiendo de las necesidades del sector, dijo Alfredo Gamarra Gavilán. Refirió que también recurrieron a la Gobernación de Paraguarí para solicitar ayuda.

Gamarra Gavilán indicó que en la primera quincena de marzo se debe iniciar el cultivo de la cebolla y que todavía no tienen novedad sobre el pedido de provisión del tractor agrícola, semillas y fertilizantes. Los productores no tienen nada para comenzar las tareas, subrayó.

Como cada año, previo al inicio del cultivo de la cebolla, los productores recibieron capacitación, pero no tienen la semilla para cultivar. Necesitan 519 kilos de semillas de cebolla tempranera para que cada familia pueda sembrar en su finca, insistió el dirigente de agricultores de Ybytymí.

Prácticamente ya estamos en la temporada de cultivo de la cebolla, los trabajos de preparación del suelo ya debieron haber comenzado, pero no pueden hacer nada aún porque no cuentan con tractor agrícola para trabajar en las fincas productivas. De nada serviría preparar el suelo si no cuentan con la semilla y los fertilizantes, expresó Gamarra Gavilán.

Manifestó que están esperanzados en recibir los pedidos que realizaron a las autoridades pertinentes porque la organización ya fueron capacitados en técnicas de mejoramiento de suelo y manejo del cultivo de cebollas, dirigidos por especialistas del MAG y de la Agencia Local de Asistencia Técnica (ALAT). Los productores de Ybytymí son de escasos recursos económicos y no tienen posibilidad de asumir la compra de simientes, y por eso solicitan ayuda, indicó Gamarra.

Advertencia de medidas de presión

Advirtió si la próxima semana no consiguen alguna respuesta a sus pedidos, saldrán a cerrar rutas e incluso llegarán a manifestarse frente de las instituciones a las que solicitaron asistencia.

El director de la DEAg, Gerardo Rojas, dijo que la institución no tiene los 519 kilos de cebolla que piden, tampoco los fertilizantes ni defensivos. Todos son muy costosos. Como máximo se puede asistir para 200 hectáreas de cultivos, con entrega de insumos, pero que la provisión del volumen requerido de semillas es difícil.

El responsable de la Secretaría de Agricultura de la Gobernación de Paraguarí, Ariel Silva, dijo que el tractor agrícola de la institución estuvo operando durante una semana para dicha organización y que deben coordinar otro cronograma para las tareas de preparación de suelo en las fincas.

Con respecto al pedido de semillas y fertilizantes, dijo que se está aguardando el resultado de los ajustes que se realizó al plan financiero de la institución tras el cambio de gobernador y se está esperando que el Ministerio de Hacienda apruebe las reprogramaciones realizada para analizar la disponibilidad de recursos de la institución.