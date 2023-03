Explotacíón de niñas indígenas sigue vigente y autoridades se pasan la pelota

Días atrás, vecinos del barrio Terminal de Asunción denunciaban la existencia de niñas indígenas que eran explotadas sexualmente sin la intervención de los órganos del Gobierno nacional. Consultada sobre el hecho, la ministra de la Niñez y la Adolescencia, Teresa Martínez, afirmó la existencia de “una gran falta en el área de la persecución penal de estos hechos”.

La titular del Minna expresó que se requieren de acciones permanentes, no focalizadas. “Nosotros tenemos un promedio de 400 a 700 niñas indígenas y niños que estamos retornando a su familias cada 15 días. Pero estos (ciudadanos) que están explotando niños, están trayendo de vuelta a otros menores. Hay una gran población indígena ya urbanizada que también es usada por los líderes comunitarios”, comentó.

Martínez expresó que falta desmantelar definitivamente estas redes de explotación aunque destacó que es prioritario el acompañamiento de los organismos de seguridad y del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), caso contrario los esfuerzos serán insuficientes.

“Nosotros pusimos un dispositivo en la parada de buses, antes Terminal, pero es absolutamente insuficiente si no hay apoyo policial y las fuerzas de seguridad que vayan a estar interviniendo. En el día no hay problema. Todos los que vienen cayendo a la terminal son intervenidos, se hace pero nosotros no tenemos la función de investigación policiaca. Nosotros somos un órgano rector y de prevención”, remarcó la funcionaria.

Ministra de la Niñez dice que el Indi debe estar presente

Martínez comentó que están trabajando con algunos líderes comunitarios en dos centros de rehabilitación del departamento de Caaguazú, sin embargo, dijo que necesitan más apoyo del Indi.

“El Indi tiene que estar presente, demasiada es la ausencia; que las persecuciones sean permanentes. Yo se la debilidad que tienen también nuestras instituciones en materia de recursos y, como que es muy frustrante para la gente que no se vea el trabajo que hacen”, agregó.

La ministra lamentó que, cuando se procesa a líderes indígenas involucrados en redes de explotación infantil, los organismos de protección de derechos étnicos sean los primeros en salir a defenderlos.

Respecto a las fotografías de las placas de vehículos que supuestamente abordaban a niñas indígenas en la zona de la Estación de Buses de Asunción, Martínez remarcó que las mismas ya abren posibilidad a una investigación de parte de la Policía Nacional y la Fiscalía.

Presidente del Indi dice que están sobrepasados

El titular del Indi, Pablo Santacruz, indicó por su parte que están sobrepasados por el problema ya que no disponen de la cantidad de recursos humanos suficientes.

“No es un problema que se pueda subsanar de un día para otro (...) Lo natural es que atienda Niñez y la Adolescencia. Nosotros como Indi no tenemos los profesionales para poder atender, pero estamos en contacto con el viceministro de la Niñez”, indicó.

Santacruz sostuvo que está prevista una intervención más fuerte y no se descarta que sea en horas de la noche. “Hay que intervenir de manera muy drástica y muy fuerte pero necesitamos que nos puedan acompañar desde el punto de vista legal”, afirmó.