Doña Juana necesita ayuda de la ciudadanía

Doña Juana Ilda Ortiz vive con su única hija y sus nietos en el barrio Santo Tomas de la ciudad de San Lorenzo, a una cuadra de la Fiscalía. Ahí su hija alquila una pieza, ella se dedica al empleo doméstico y tiene 3 hijos.

Hace 4 años fue diagnosticada Juana Ilda Ortiz de diabetes tipo A y desde ese tiempo tiene que aplicarse todos los días su Insulina. Ya le está afectando también la vista. Además tiene que cuidar su alimentación por lo que los gastos se han vuelto muy difíciles en el hogar.

“Estoy buscando trabajo también de cualquier cosa, limpiar el jardín lo que sea. La Insulina me dan en el Centro de Salud, pero lo que no tengo es para medir mi azúcar, también necesito jeringa para aplicarme la Insulina. Y algunas cosas que me puedan dar para mi alimentación, yo no puedo comer fideos, arroz, no puedo tomar tampoco leche. Es muy difícil mi situación pero no quiero todavía morirme la verdad. Vivo con mi hija y tengo un nieto especial y otros dos nietos más. Mi hija es empleada doméstica”, comenta.

“Tengo 67 años y estoy sola soy viuda. Desde que empezó la pandemia ya no tengo mas trabajo”, dice Doña Juana.

Las donaciones o ayuda pueden ser efectuadas en Yegros N° 745, Dpto. de RR.HH. de ABC Color o al (021) 4151-420. También pueden comunicarse con Juana Ilda Ortiz al 0986 810-016.