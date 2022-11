Medicina: Piden limitar la carga horaria de los médicos residentes

Una nota con la investigación documental realizada y los planteamientos concretos para estudios de grado y postgrado en Medicina, presentó el Círculo Paraguayo de Médicos (CPM) al ministro de Salud, Julio Borba, a fines de esta semana.

El presidente del gremio, doctor Jorge Rodas, contó que el círculo recibió muchas denuncias de los residentes, tanto en grado como de quienes están haciendo sus especializaciones.

“Muchas quejas de excesos, por ejemplo, que les explotan en lo laboral y que ya no tienen tiempo para estudiar y mucho menos para investigar. Hay algunos casos que cuentan, que por esos excesos ocurrieron suicidios, personas que salieron de su guardia y fueron a chocar porque se quedaron dormidos al volante, hay muchos casos de renuncias a la especialización. Nos llegaron notas muy fuertes”, indicó Rodas.

El profesional detalló que en el contrato - beca que firman los residentes con una unidad formadora, o sea, los hospitales, se exige una carga horaria mínima de 55 horas, pero no se define la carga horaria máxima. “Llegan a cumplir 101, 103 horas por semana y eso humanamente no es posible. Con la excusa que es parte de su formación la práctica (ocurre), pero en realidad ellos (directivos del hospital) tienen interés asistencial, no académico”, añadió.

Círculo de Médicos piden tope de 70 horas semanales

Esta situación complica al residente la posibilidad de estudiar e investigar, que son parte de sus requisitos dentro de su preparación como médicos especialistas. Por ende, el Círculo Paraguayo de Médicos plantea determinar un tope de 70 horas semanales, distribuidas en ocho horas de lunes a viernes, y cinco horas los sábados.

También proponen que el 10% de la cuota mensual que paga el estudiante a la universidad ya no sea destinado al hospital donde se hacen las residencias, sino que este sea un servicio gratuito, absorbido por el Ministerio de Salud. Esto atendiendo a que los establecimientos de salud están superpoblados de estudiantes, lo que limita la práctica real de los residentes.

“Si el estudiante paga G. 2 millones por su cuota mensual, esa universidad aporta G. 200.000 por cada estudiante que practica en esa unidad formadora, o sea, al establecimiento de salud donde realiza su práctica. El director de este hospital tiene interés en que entren muchos estudiantes, porque para ellos también es un ingreso”, relató Rodas.

Hospitales están superpoblados de estudiantes de Medicina

“Con eso, en este momento todos los establecimientos de salud están superpoblados de estudiantes de Medicina, que en la práctica no consiguen el objetivo para el que van. Se van gua´u a practicar sobre pacientes. Y ya no hay más pacientes y se reúnen en el pasillo y completan la planilla como si fuera que hicieron práctica hospitalaria”, continuó contando el presidente del CPM.

“Por qué no aporta el ministerio su campo de práctica dentro de su capacidad de respuesta en forma gratuita, entonces con eso el hospital que tiene capacidad de 50 estudiantes, va a recibir esa cantidad y no 400, como están yendo ahora, porque ya no van a tener interés en el aporte económico”, planteó Rodas.

También piden la suspensión de las residencias que se ejecutan actualmente en instituciones públicas o privadas que no tienen programa de postgrado habilitado por el Cones (Consejo Nacional de Educación Superior) y excluir del listado de unidades formadoras a las que no tengan un programa de postgrado habilitado por el Cones.

Igualmente requieren revisar y modificar el procedimiento de asignación de los cupos de estudiantes en los centros de práctica y modificar el convenio entre el Ministerio de Salud y la universidad para que su vigencia sea por el tiempo de duración de la carrera.

