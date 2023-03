Pescaderías de Remanso ya están inundadas pero comedores siguen trabajando

El domingo, las aguas del río Paraguay inundaron los locales de las conocidas pescaderías de Remanso. Los comerciantes se vieron obligados a trasladar sus puestos e instalarse en el estacionamiento, donde siguen trabajando y ofrecen sus productos.

La trabajadora Perla Oviedo contó que están abriendo sus puestos a diario y trabajando con normalidad, por lo cual esperan a los clientes, con precios reducidos. “Tenemos surubí en oferta”, destacó con una sonrisa y, en medio de bromas, señaló: “Al mal tiempo, buena cara”, optimista, pese a la difícil situación.

Lea más: Video: varias familias preocupadas por la sequía y crecida del río Paraguay y Paraná

Comedores de Remanso siguen trabajando, rodeados de agua

Los comedores se encuentran rodeados de agua pero siguen sobreviviendo gracias a las estructuras más elevadas. Don Rufino, del comedor Romero, relató que el agua debe subir un metro más para que se vean obligados a evacuar.

Aseguró que, mientras tanto, seguirán aguantando e instó a los clientes a no abandonarlos, puesto que no tienen posibilidades de salir del lugar y alquilar un salón para operar. Indicó que los propietarios de los comedores cuentan con muchos empleados a quienes ahora no pueden pagar debido a la poca clientela.

Lea más: Pescaderías de Remanso atienden continuado, aguardan a comensales y pedidos por delivery

“Acá hay gente trabajadora que recién se está recuperando, familiares que ya murieron”, lamentó y resaltó que hay un puente construido para evitar el agua y poder llegar hasta los tres comedores que todavía abren todo el día en medio de la incertidumbre.