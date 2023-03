Crítico estado de salud del bebé que nació en el piso del Hospital Nacional de Itauguá

Tras haber nacido en condiciones no adecuadas por falta de una atención de urgencia, el pequeño se encuentra luchando por su vida en el área de terapia neonatal del Hospital Nacional de Itauguá, donde la madre también sigue internada.

“Mi hijo está sedado, no mira, no llora, sólo está ahí y los médicos me dicen que ahora le hicieron un estudio que va a estar en 5 días”, manifestó Rossana Villar.

La mujer relató una vez más los pormenores del día que tuvo que dar a luz en piso del pasillo del hospital.

Señaló que llegó con su madre, solicitaron atención urgente y como no eran asistidas fue hasta un baño, ya que el malestar era intolerable.

Estando en el sanitario sintió que era inminente el alumbramiento, por lo que una vez más pidió una cama o un lugar para recostarse.

Lea más: Liberan a enfermera detenida por omisión de auxilio a una embarazada que dio a luz en el piso

“Mi mamá y una señora me sacaron del baño y mi bebé ya estaba naciendo, ahí me acostaron en el piso”, comentó indignada la mujer.

Reiteró que la enfermera Gabriela Yaffar se encontraba en su lugar de trabajo, por lo que su madre fue a golpear la puerta una vez más y la profesional le dijo que ya avisó al médico y posteriormente cerró la puerta.

“Mi mamá le insistió tres veces, ella estaba con el teléfono en su mano y en ese lugar había una camilla donde se le revisa a la gente, nadie estaba ocupando en ese momento. Estaba vacía”, resalta.

Mientras tanto, en las afueras del edificio del hospital, el gremio de las enfermeras se manifiesta en apoyo a la enfermera Gabriela Yaffar, investigada en este caso, y además solicita la renuncia de la directora del nosocomio, la doctora Yolanda Paredes.