Denuncian que Puesto de Salud de Caacupé está en pésimas condiciones

Varios pacientes de la comunidad de Cabañas tomaron la iniciativa de realizar una denuncia para solicitar la intervención de las autoridades en la institución sanitaria. Decidieron mantener sus nombres en anonimato por miedo a represalias. Los denunciantes manifiestan que el Puesto de Salud I de la zona está completamente abandonado.

Al entrar a la institución se puede observar puertas ajadas, falta de pintura, pisos rotos, salas con fisuras en las paredes que hasta podrían caerse. Además una sala se encuentra destechada desde el año pasado y hasta hoy en día no se sabe porque la construcción quedó medias.

Según una denunciante el puesto de salud está en un estado lamentable y vergonzoso, no solo por las carencias que se tiene en cuanto a infraestructura, sino también por la situación en la que se encuentra el patio. Teniendo en cuenta que Cabañas es una de las zonas más afectadas por las enfermedades de dengue y chikunguña, dicha institución debería ser un ejemplo de limpieza.

Sin embargo no es así, pues el patio está sucio con pasto crecido, con acumulación de tejas y otros elementos que podrían producir criaderos de mosquitos.

Una de las denunciantes que decidió mantener su nombre en anonimato relató que desde hace mucho tiempo el puesto de salud dejó de ser lo que era, y hoy está olvidado por las autoridades.

“El sistema de salud que hay en Cabañas es una vergüenza, el puesto simplemente no existe cuando se necesita, y eso es justamente porque ni las enfermeras y doctores de turno le dan la debida importancia a los pacientes”, expresó la denunciante.

No hay medicamentos

Otro de los problemas que arrastra el puesto de salud es la falta de medicamentos para enfermos crónicos. Una de las denunciantes mencionó que el puesto sanitario no ofrece una buena atención por la desorganización de las enfermeras que están cargo.

Señaló que antes tenían suficientes medicamentos para pacientes hipertensos y había una buena organización para la entrega de los remedios, pero ahora todo cambió. Los pacientes que van en búsqueda de enalapril, amlodipina, aspirina 125 mg, furosemida 40 mg ya no lo encuentran y tienen que salir a rebuscarse de donde comprar.

“La mayoría de los pacientes que acudimos al puesto de salud somos gente humilde, que no tenemos la plata para comprar los medicamentos y cuando llegamos nos dicen que ya no hay, porque les vino muy poco”. Entonces si no hay los medicamentos que necesitamos, ¿a quién podemos pedir ayuda si cuando preguntamos nos maltratan, en manos de quien estamos? Se preguntó con indignación una de las denunciantes.

Por su parte la encargada de la institución doctora Ada Benítez, manifestó que la situación actual del puesto es difícil, pero de igual manera tratan de controlarlo con el equipo de trabajo.

Con respecto a la construcción denunciada explicó que están en pausa porque aún no depositaron el monto para que continúe la construcción.

Benítez señaló que esta obra se estuvo ejecutando bajo la dirección del Ministerio de Salud con el primer desembolso de Gs. 4.200.000. La obra se realizó porque la sala se estaba cayendo, y el piso se estaba hundiendo, por eso tuvieron que hacer el trabajo de renovación en el lugar. “Estamos esperando que el ministerio haga el depósito para seguir con la obra”, indicó.

Así también habló sobre la falta de medicamentos y resaltó que la realidad es que los medicamentos no abastecen y no hay nada que se pueda hacer, porque ellos solo reparten lo que les llega del Ministerio de Salud. “Entregamos la cantidad que nos llega y si falta es porque nos llegan muy pocos”, puntualizó.