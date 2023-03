Titular de la Caja de Jubilaciones asegura que deuda municipal es sobre bonificaciones

El presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, Bernabé Peralta, explicó que el monto a pagar servirá para una equiparación que favorecerá al futuro jubilado, según las normativas de la Caja de Jubilaciones y Pensionados establecidas desde hace unos años.

Agregó que el beneficio será retroactivo para todo el personal que se haya desempeñado en los distintos cargos de la Municipalidad de Areguá y figuren como aportantes desde el 2013.

“La carta de la Caja dice que se puede aportar por todos los ingresos excepto por aguinaldo, subsidio familiar y por subsidio de salud, pero hay municipalidades que tienen, por ejemplo, funcionarios que cobran por gastos de representación, por gestión administrativa y por responsabilidad en el cargo, y por todos estos ítems se puede aportar a la Cajal”, dijo Peralta.

La Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal nunca tomó, además del aporte jubilatorio descontado del salario del trabajador y que equivale al 10%, otros ítems. “Hasta que vino una sentencia del Tribunal de Cuentas peticionado por una persona que quiere aportar más allá de eso”, explicó.

Entonces, en común acuerdo entre la Caja y la administración municipal de ese entonces, del intendente Osvaldo Leiva (ANR), se decidió que además del 10% del salario en concepto de aporte jubilatorio, los funcionarios también aportarían, de acuerdo al cargo que tengan y las bonificaciones que reciba, otros 10% más para el que percibe por gastos de representación, más 10% por gestión administrativa y otros 10% más por responsabilidad en el cargo, indicó Bernabé Peralta.

“Y, sobre esa bonificación, para aumentar el aporte a la Caja, es que ahora, recién se va a descontar del afiliado para regularizar con esa antigüedad (10 años), para mejorar su jubilación”, aseguró.

Insistió en que la deuda se refiere a una falta de regularización respecto a las bonificaciones que deben aportar los funcionarios para acceder a una jubilación digna. Es en el marco de honrar la deuda, que la administración del jefe comunal Humberto Denis Torres Fleytas, solicitó pagar la mora y sus intereses, casi G. 100 millones en doce cuotas, cuyo pago debió iniciar en febrero de este año, pero hasta la fecha no se cumplió.

Torres Fleytas justificó en la nota enviada a la Caja de Jubilaciones que en años anteriores no fue posible honrar la deuda debido a que el monto señalado no fue presupuestado. “El intendente asume como deuda de la Municipalidad, pero aún no ha hecho el descuento (a los funcionarios)”, dijo el presidente.

El beneficio será retroactivo

El titular de la Caja manifestó también que luego de la cancelación de la deuda, la situación estará regularizada y que todos los funcionarios de la Comuna aregüeña, incluyendo aquellas que se desempeñaron como funcionario en el 2013 en adelante, también serán beneficiados.

“Cuando pase un año (tiempo en que el intendente prometió saldar la deuda) esa persona va a recuperar diez años de aporte sobre la bonificación y eso va a incrementar en su posible jubilación que va a tener con nosotros”, puntualizó.