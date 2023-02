Aseguran que intendente de Areguá malversó fondo especial destinado para pavimentación y desagües

Los concejales municipales, liberales, Luis Villalba Jara y Gustavo Alfonzo, ambos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Junta Municipal, denunciaron el jueves pasado ante el Ministerio Público al jefe comunal de Areguá, Humberto Denis Torres Fleytas, colorado cartista, por presunta lesión de confianza y enriquecimiento ilícito.

Se presume que el daño patrimonial sería de G. 2.500 millones, aproximadamente, dinero que debía ser invertido en pavimentación e instalación de desagües cloacales y pluviales en la ciudad. Sin embargo, los denunciantes aseguran que la millonaria suma habría sido malversada y usada para cubrir gastos corrientes.

“Se puede colegir de manera presunta que los fondos de pavimentación han sido utilizados por la administración municipal con el fin de pagos de obligaciones corrientes (sueldos, dietas, servicios básicos, proveedores, etc.) desde el año 2015 hasta la fecha en abierta violación y conculcación de lo observado por el artículo 166 de la Ley Orgánica Municipal”, dice la denuncia hecha en la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos el pasado jueves.

“El intendente tenía la obligación de crear una cuenta especial según lo establecido en la Ley Orgánica Municipal en su artículo 166 donde debe ser depositado el 10% correspondiente al cobro de impuestos inmobiliarios y patente de rodados.

Ese dinero, según la ley, debe ser destinado para pavimentación y desagües, pero la primera irregularidad es que no existe esa cuenta especial. El intendente Humberto Denis Torres deposita todo el ingreso que tiene la Municipalidad, en una sola cuenta y usa indiscriminadamente. Según lo que investigamos, el dinero que corresponde a la cuenta especial fue usado para pagar salarios y eso no corresponde”, manifestaron los denunciantes Villalba Jara y Alfonzo.

Ediles aseguran que irregularidad se arrastra desde el 2015

Los ediles afirman que esta irregularidad es arrastrada desde el primer periodo municipal de Torres Fleytas, es decir desde el 2015, ya que actualmente el intendente ejerce su segundo periodo consecutivo porque fue reelecto en octubre último.

“No fue fácil decidirnos acudir a la justicia, estamos en función. Muchas veces pedimos explicación al Ejecutivo pero fuimos ignorados. Hoy recurrimos a la justicia porque este señor no nos escucha, no nos atiende, hace caso omiso a las recomendaciones y lastimosamente tiene mayoría en la Junta Municipal y tal vez eso le dé suficiente tranquilidad y sigue cometiendo los mismos errores, entonces dijimos basta y recurrimos a la justicia y le decimos esto a los fiscales de Delitos Económicos con la esperanza de que ellos vengan y pidan al intendente los documentos respaldatorios en el marco de esa ley y yo les puedo asegurar que no existen esas documentaciones y por lo tanto el intendente debe justificar qué hizo de ese dinero”, dijo Luis Villalba.

Los concejales afirman que siguen analizando las ejecuciones presupuestarias desde el 2015 hasta el 2021, periodo en que los mismos aún no eran ediles, y afirman que están seguros de que existen otras graves irregularidades en el manejo de los recursos municipales como ingresos propios, royalties, Fonacide y otros.

“Nuestra denuncia no es descabellada. Los dictámenes son en base a las normas legales vigentes. Todo denunciamos en la Junta Municipal, donde el intendente tiene mayoría. Nosotros no somos simpáticos para el intendente. Todo analizamos en base a la ley del Presupuesto de la Nación, de Contrataciones Públicas, de la Ley Orgánica Municipal, y otras. En cada sesión hay discusión y nuestros colegas nos subestimaron cuando iniciamos la investigación”, dijeron Alfonzo y Villalba.

Hasta hoy, la Fiscalía General del Estado no designó al fiscal de la causa ya que se encuentra en una etapa de transición, explicó el abogado William Amaral, representante de los concejales denunciantes.

Mayoría en la Junta

La Junta Municipal de Areguá está conformada por doce concejales de los cuales, seis colorados cartistas, dos del movimiento Fuerza Republicana y dos liberales forman la multibancada. Los dos últimos son liberales opositores.

Los cartistas son Ever Roa, Meliano Franco, Paulo Ayala actual presidente de la Junta, David Caballero, Timoteo Medina y Alberto Giménez.

Andrea Brizuela y Antonio Sosa son de Fuerza Republicana. Los liberales que hacen mayoría y defienden la gestión municipal son Rolán Fernández y Luis Villarreal. Los opositores son los liberales Luis Villalba Jara y Gustavo Alfonzo.

Intentamos hablar con el intendente Humberto Denis Torres pero como en otras ocasiones no contestó la llamada a su celular.