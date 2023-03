Denuncian a médico por negligencia médica en San Ignacio

Reinerio Arrúa acudió para una atención médica. Fue atendido por el doctor Manuel Acosta, quien le diagnosticó piedra en la vesícula y le manifestó que debía practicarle una intervención quirúrgica por laparoscopia.

La intervención tuvo lugar en el Hospital Distrital de esta ciudad, según manifestó Arrúa. Tres días después de la cirugía laparoscópica, el mismo presentó complicaciones y acudió nuevamente a la unidad Sanitaria de IPS, donde la cirujana de guardia se encontró con una complicación y al realizar algunos estudios encontraron la perforación de su intestino a consecuencia de la intervención por laparoscopia.

Lea más: Denuncian supuesta negligencia médica en hospital de Coronel Oviedo

Reinerio Arrúa mencionó que “al acudir al IPS por dolores, allí encontraron que perforaron mi intestino y allí me intervinieron por segunda vez para solucionar el problema, pero allí iniciaba mi calvario ya que a los pocos días de mi segunda intervención tuve nuevamente complicaciones”.

“Alrededor de las 03:00 de la madrugada, a los dos días de mi segunda intervención, nuevamente presente complicaciones, empezaba a filtrar la materia fecal por mi herida y con las enfermeras y familiares míos tratamos de contactar con los médicos que me intervinieron por segunda vez, pero no lo logramos sino recién alrededor de las 19:00, donde me dijeron que la sutura de mi intestino no funcionó y volvió a desprenderse y que me tenían que hacer otra cirugía”, expresó Arrúa.

“Decidimos con mis familiares que sea trasladado a IPS Ingavi, por eso les exigimos a los médicos que realicen la orden de traslado. Allí me atendieron donde encontraron que todo mi interior estaba lleno de materia fecal y me volvieron a hacer una cirugía de limpieza y a ponerme las bolsas para mí evacuación de materia fecal y orina”, manifestó.

Lea más: IPS dice que investigarán supuesta negligencia médica cometida contra un bebé de 4 meses

“Tras siete meses de aquel día, este viernes, me tienen que realizar la quinta cirugía para una reparación definitiva. Y por eso decidí hacer la denuncia públicamente. Ahora estamos accionando judicialmente contra este profesional médico por su negligencia, porque arruinó mi vida. Tuve varios gastos y ahora espero que se haga justicia”, finalizó Reinerio Arrúa.

Son complicaciones que pueden suceden, manifestó profesional médico

El director de la Unidad Sanitaria de IPS San Ignacio, doctor, Manuel Aquino, al referirse al caso, expresó que son complicaciones que suelen suceder en una cirugía por laparoscopia. “La cirugía a este paciente se realizó en el Hospital Distrital, con un profesional médico que trabaja tanto en nuestra unidad como también con el Ministerio de Salud”, indicó.

“Tras las complicaciones posterior a la cirugía el paciente acudió a nuestra unidad sanitaria y allí nosotros le brindamos toda la atención necesaria. La médica de guardia descubrió que tuvo perforaciones de intestino en tres partes que suelen ocurrir con la cirugía laparoscópica”, indicó Aquino.

Lea más: A 4 meses aún no se cuenta con resultado de necropsia de mujer fallecida en el Hospital de Curuguaty

Agregó que al “descubrir las complicaciones nuestros médicos trataron de solucionar, pero lastimosamente la segunda reintervención no tuvo el éxito esperado y después de estar internado tres días acá fue derivado al Hospital Ingavi de IPS”, finalizó el doctor Manuel Aquino.