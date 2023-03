Parque Caballero: familias liberaron espacio verde tras 11 años de ocupación

Un operativo municipal se llevó a cabo esta mañana en el Parque General Bernardino Caballero de Asunción. Armando Becvort, jefe de Áreas Verdes, indicó que aproximadamente 35 familias estaban asentadas en un sector del parque desde hace 11 años. Las mismas han sido reubicadas en su totalidad y se procedió a la limpieza.

“Se ha conseguido que 15 familias consigan una casa del Ministerio de Urbanismo”, explicó Becvort, mientras que las restantes fueron trasladas al refugio Cañadón Chaqueño.

En este predio se prevé la construcción de un barrio social, por lo que las familias serán beneficiarias de estas casas, según compromiso del ministerio citado.

“Aceptaron mudarse en esos términos. La Municipalidad se encargó de realizar toda la mudanza”, manifestó el jefe.

Procedieron a limpieza y prometen seguridad en parque

Funcionarios municipales procedieron a la limpieza del sitio y unas 25 camionadas de basuras fueron sacadas del lugar. Según el jefe, el objetivo es que la gente pueda volver a usar el parque para caminar y recrearse.

“Es muchísimo más seguro de lo que era antes, pero sabemos que hay mucho por mejorar para ganar la confianza nuevamente de la ciudadanía”, comentó.

Consultado sobre el enrejado que ya no existe en varios puntos del parque dijo que: “la orden es que no se podía volver a enrejar hasta que no se hiciera primero la desocupación”.

“Vamos a cerrar totalmente y se tendrá solamente dos portones”, explicó Becvort. Añadió que los guardias se instalarán en las entradas y quienes quieran ingresar deberán registrar sus nombres con su cédula de identidad.

Agregó que incluso motocarros de la zona de San Felipe llegaban a arrojar basuras dentro del parque. Ese problema quedará subsanado con la nueva seguridad y por ende, también mejorará el problema de la basura, aseguró.