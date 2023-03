Familiares denuncian la desaparición de un joven militar que fue a entregar un reposo a su unidad

Juan Fernando López Pereira, de 27 años, es un joven efectivo militar, con el rango de Sargento Primero, que se encuentra desaparecido desde el pasado martes 21 de marzo, cuando fue convocado a su unidad a presentar documentos del reposo médico en el que se encontraba en ese momento.

Su madre, Rosa López, cuenta que ese día recibió la información de que debía ir a la unidad en la que desarrolla sus actividades, la Segunda División de Infantería, a entregar el reposo médico, pero un camarada suyo le habría llamado indicándole que debía llevar otros documentos. Todo esto al rededor de las 5 de la tarde.

La madre, señala que su hijo, acudió hasta la doctora que lo había atendido y consiguió esos documentos, tras lo cual volvió a su unidad, pero el responsable de recibir los documentos, de rango de Mayor, no se encontraba y le recomendaron que regrese al día siguiente.

López Pereira debía viajar a las 7 a Coronel Oviedo, por lo que habría tomado rumbo hacia la Terminal, según lo que le había comunicado a su madre. Minutos más tarde, señala la mujer, su hijo habría recibido una llamada de un camarada, que le recomendaba no viajar, sino quedarse en su unidad a dormir hasta el día siguiente para presentar los documentos. Eso fue lo último que supo de él su madre.

Madre de militar desaparecido: “El es una persona que me cuenta todo lo que hace”

Doña Rosa cuenta que su hijo es una persona que estando en cualquier lugar se comunica con ella, que le cuenta paso a paso todo lo que hace o va a hacer, y por donde está. “El me dijo que le iba a esperar a su camarada. Yo le dije que vaya nomás a Oviedo. No me inspiraba (confianza) que vaya a dormir donde él no está ejerciendo porque está de reposo”, aseguró la angustiada madre.

“Ayer me llamó un capitán y me dijo que él está dado de baja, que él no corresponde a esa unidad, y un montón de versos que no corresponde”, asegura doña Rosa. “Yo le dije que cómo si le dan el reposo, no le mandaron una nota que estaba de baja. Y no, me dijeron que él no apareció nunca en la división”, cuenta la mujer.

Rosa cuenta que posteriormente le llamó otro coronel que le dijo que averiguó que su hijo estuvo por la unidad, y que entregó el primer documento de reposo, pero el segundo papel que le solicitaron no lo entregó.

Rosa, quien vive en Argentina, asegura que todo le suena sumamente raro y que no confía en lo que le están diciendo. Por este motivo ella está llegando al Paraguay para realizar la denuncia de lo que está sucediendo. “Un ser humano no puede desaparecer”, señaló angustiada.

Madre de militar desaparecido: “me llamaron para que deje de publicar fotos de mi hijo”

Doña Rosa cuenta que tras publicar fotos de su hijo pidiendo alguna información, recibió llamadas de efectivos militares diciéndole que deje de hacerlo.

Ella cuenta que esperó un día, cosa que ya es muy raro y hace ya tres días que su celular está apagado. Además señala que el teléfono es nuevo y que llevaba dinero.

Asegura que de haber sido víctima de robo de su teléfono, su hijo haría hasta lo imposible para mantenerla al tanto de su paradero.

Esta angustiada madre pide la colaboración de la ciudadanía que en caso de tener algún dato sobre el paradero de su hijo, se comunique al (0972) 984-919.