Mujer con cáncer de mamá pide atención y ayuda de personas solidarias

Rosa Nilda se encuentra apostada frente al Pabellón de Contingencia del Incan expuesta a las moscas. “Nos atendieron alrededor de las 12 del mediodía, le hicieron una curación cuando salimos del consultorio. Nos dijeron que se debe hacer varios estudios y que tenemos que comprar remedios. No se le internó, y tampoco nos dieron un lugar en el albergue, porque nos dicen que para entrar al albergue el paciente debe estar internado”, explica su esposo, Julio Cesar Moreno de 31 años.

Piden que las autoridades del Incan intervengan y que se la pueda atender, ya que la zona afectada de su mama ya tiene olor, y las moscas la atacan constantemente. Además, de que a los familiares se les pueda facilitar un espacio para que puedan vivir dentro del Incan, ya que no cuentan con familiares que vivan dentro del departamento Central.

“Las personas nos ayudan, no nos quejamos de eso, y estamos agradecidos, pero la necesidad nunca acaba cuando ya no estamos en nuestra casa. Ahora estamos acá afuera, sentados en el banco, porque nosotros no tenemos donde estar. No tenemos tampoco familiares que vivan cerca. Pedimos un lugar donde podamos estar, pero nos dijeron que tiene que estar internada únicamente para que estemos en el albergue”, manifiesta Julio Cesar.

Desde el Incan, el encargado de enfermería del área de Urgencias, el Lic. Michael Sosa, explicó que la mujer fue atendida, y que el médico que la atendió le indicó hacer estudios. “Ella hizo una consulta con el médico especialista en la parte mastología, y de esa área fue remitida al área de Urgencia para la curación. Se le asistió hasta las curaciones correspondientes, y también se le hizo un procedimiento”, explicó el encargado de la enfermería de Urgencias.

No fue internada

La paciencia Rosa Nilda no fue internada debido a que el médico que la evaluó consideró que su caso no era grave. “Probablemente el médico que la atendió en el área de Urgencias no determinó que sea un caso para internación. Si el médico indica internación, nosotros tenemos que absorber, pero si no viene por consultorio se le recibe en RAC por la enfermera, se le clasifica por el grado de gravedad, y dependiendo de eso se les interna al paciente, pero siempre dependiendo del criterio del médico”, explicó el Lic. Michael Sosa.

Actualmente la familia se encuentra dentro del Incan esperando seguir el tratamiento médico que le puedan indicar los médicos. Para continuar con el proceso refirieron que necesitarán de la solidaridad de las personas ya que no cuentan con recursos económicos.