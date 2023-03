Familia de niño infectado con VIH exige justicia: “Le mataron en vida”

En el 2019, una familia se enteró de que su niño que recibía tratamiento contra el cáncer se infectó con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), aparentemente durante las transfusiones. El pequeño fue tratado entre el 2011 y el 2019 en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan).

Su familia presentó una denuncia ante el Ministerio Público para esclarecer culpabilidades y poder recibir la ayuda necesaria para costear el tratamiento. Sin embargo, el caso está siendo dilatado debido a recusaciones, confirmó su mamá.

Debido a esa situación, decidieron protestar frente al Ministerio de Salud, rogando justicia y asistencia, puesto que ya no tienen cómo costear el tratamiento.

La mamá aseguró que ya una junta médica confirmó que el pequeño no fue abusado, sino que recibió el virus a través de una transfusión. “Cuando la oncóloga me dio la noticia (en el 2019) me dijo que él recibió muchas transfusiones de sangre y que por eso puede tener, que ella tiene pacientes así”, planteó.

“La junta médica comprobó que fue por transfusión de sangre, no fue abusado”, recalcó para ABC Color.

“Le mataron en vida”

En cuanto al estado de salud del menor, contó que hoy con 16 años está estable, recibiendo los retrovirales. Sin embargo, sus defensas están muy bajas, por lo cual es mucho más vulnerable para enfrentar las enfermedades. Relató que recientemente se contagió con chikunguña y estuvo muy grave.

La desesperada madre lamentó además el estigma que están sintiendo por parte de todos los vecinos y la sociedad, pues luego de que se difundió que su hijo tiene VIH ya pocas personas compran en su despensa o adquieren los productos alimenticios que prepara intentando generar ingresos. Por ello, insistió en que necesitan justicia y asistencia.

“Me mataron en vida a mi hijo; la gente le señala”, lamentó la desesperada mamá.