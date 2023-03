Sindicatos obreros pedirán intervención del Viceministerio del Transporte y que echen a Sánchez

La indignación por el pésimo servicio del transporte público está abarcando a más sectores, y uno de ellos es el de los trabajadores sindicalizados, que anuncian acciones que discutirán en una asamblea de varios grupos que se consensuan con la Conferencia Sindical de las Américas.

Lea más: Regulada de buses: ¿qué impacto tiene en la salud mental?

Al respecto, el sindicalista, Miguel Zayas, habló en ABC AM 730 y confirmó que la decisión más fuerte a ser tomada es exigirle al Presidente de la República, Mario Abdo a que intervenga el Viceministerio del Transporte (VMT), que saque de su cargo al viceministro Víctor Sánchez y asuma una persona que reencauce al transporte público.

El vocero, de las centrales obreras agregó que no descartan llegar hasta senadores y diputados para que insistan con una intervención al VMT. Denunció públicamente que actualmente el sistema de transporte está “liberado” por lo que insta a que esta institución desaparezca.

Lea más: La “solución” del Gobierno a las reguladas de transporte: sacará 60 buses en horas pico

Acusó a Sánchez de no llamar a licitación y lamentó que choferes teman tener un sindicato

En otro momento, Zayas sacó a la luz varios entretelones del manejo irregular de Sánchez. Según dijo, el VMT no llama a licitación nacional ni internacional, tal como establece la ley, para que no falten buses en el lugar de las empresas cuyos servicios se les canceló, por diversos motivos. Incluso lamentó que muchos choferes ya no fueron tenidos en cuenta.

Además, nombró a Julio Esteban Dávalos, que es dirigente del transporte de la línea 26, como el que supuestamente maneja el Viceministerio del Transporte. Señaló que se dan otras irregularidades como por ejemplo en la línea 38. Según Zayas, esta empresa tiene en su flota a 104 buses, pero hace trabajar a la mitad para recaudar más y cobran igual subsidio.

Explicó que los conductores de buses ya no se sindicalizan por temor porque existen persecuciones. Descartó la capacidad que puedan tener las centrales de ir a una huelga pero no descarta que puedan hacer movilizaciones.

Sin fuerza en los sindicatos

Bernardo Rojas, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A), admitió que los obreros en general han perdido fuerzas y que muchos están en plena campaña electoral.

“Nuestra gente esta metida en el electoralismo. Lamentable lo que pasa con la gente. Algunos compañeros del sector transporte están muy debilitados”, comentó en ABC AM 730.

Lea más: Reguladas, pasajeros varados y transporte colapsado: Viceministro no tiene una solución