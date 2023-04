Denuncian falta de médicos en consultorios del IPS Ingavi

La denuncia fue realizada por el paciente Pablo González, quien fue para una consulta médica. Mencionó, que le llamó la atención que no se haya llamado a ningún paciente para ser atendido Explicó que para salir de la duda recorrió por las salas de consulta médica, y se percató que los consultorios estaban vacíos pasadas las 08:00 de la mañana de este sábado.

“Lo hice muy respetuosamente porque me pareció muy raro que estemos esperando y que no se llame para que los pacientes pasen. Entonces fui a recorrer los consultorios, y no hubo un consultorio con un médico adentro. Todos estaban vacíos. Entonces grabé para tener prueba de lo que iba a denunciar”, mencionó en contacto con ABC Color.

Pablo González dijo que las consultas empiezan a partir de las 07:00 de la mañana, pero nadie fue atendido desde ese horario. “Después de hacer el recorrido por las salas de consultas, empecé a preguntar a las personas que estaban y muchos estaban desde las 05:00 de la mañana para ser atendidos en la especialidad de Traumatología. También hice el vídeo donde alzaron la mano los que estaban esperando ser atendidos en esa especialidad, y eso quedó grabado como prueba”, refirió el entrevistado.

El asegurado fue a consultar con los responsables, y lo dirigieron hasta el tercer piso, en donde se le explicó que los médicos estaban realizando recorridos. “Cuando todos me dijeron que estaban desde las 05:00 esperando ser atendidos me decidí y fui a preguntar. Me mandaron al tercer piso, donde me dijeron que los médicos de arriba estaban haciendo su recorrido, pero no tiene nada que ver los médicos de guardia con los que tienen que hacer consultorio”, manifestó.

Pedro González manifestó que recién desde las 09:00 de la mañana empezaron a atender a los pacientes, justo al tiempo en que fue a llamar la atención de los funcionarios a causa de la falta de atención por parte de los médicos, que debían de haber iniciado sus labores a partir de las 07:00 de hoy.

Niegan falta de médicos

Desde la dirección, el doctor Ricardo Olmedo desmintió dicha acusación. Dijo que el denunciante estaría mintiendo. “Imposible que las personas estén esperando desde las 05:00 de la mañana si las consultas empiezan recién desde las 07:00, están mintiendo. El área de Urgencias sí hay constantemente pacientes, incluso a partir de las 07:00; las 14:00; y las 18:00 vienen en mayor cantidad, porque es como una hora pico de consultas, pero en los consultorios se manejan por horario”, refirió el director de IPS Ingavi.