IPS está sin especialistas en el CESI y falta hasta suero en hospital Ingavi

La falta de especialistas y carencia de medicamentos siguen poniendo en aprietos a un centenar de pacientes, asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS). En abril de este año, el Centro de Especialidades de Salud Integral (CESI) del IPS cumplió un año de funcionamiento brindando atención en salud mental y rehabilitación física. Próximamente atenderá también a pacientes que requieren de hemodiálisis.

No obstante, y pese a su imponente infraestructura, desde su inauguración carece de especialistas, mientras la demanda de los asegurados del IPS no hace más que aumentar.

Según denuncian los padres que acuden al CESI para la atención integral de sus hijos, el Centro de Especialidades no tiene un profesional musicoterapista desde abril, situación que pone en aprietos a un centenar de niños que desde ese entonces no pueden avanzar con sus tratamientos.

“Es increíble cómo juegan con los pacientes en el CESI”, se quejó Liz Riquelme, quien relató que desde abril busca la atención especializada que el IPS debe brindar a los niños que requieren de terapia ocupacional o musicoterapia.

Según contó la preocupada madre, en marzo de este año la psicóloga aconsejó que su hija realice sesiones de musicoterapia, por lo que acudió hasta el Centro de Especialidades del IPS.

“Fui en abril a formar fila, ya que dan turnos solo el día 1 de cada mes. Llego hasta la mesa y me informan que no hay especialistas. Vuelvo en mayo y formo fila y me dicen que el profesional va a salir de vacaciones y que solo hay lugar para julio. Acepté igual, pero cuando por fin llegó la fecha, un día antes de la cita me envían un mensaje avisando que de nuevo se quedaron sin personal para esa especialidad y que me estarían avisando de cualquier novedad”, reclamó la asegurada.

La denunciante indicó que se está viendo obligada a pagar G. 1.500.000 a un profesional particular para que su hija pueda recibir las sesiones que necesita.

ABC intentó conversar con la doctora Claudia Parodi, encargada del área de Salud Mental del CESI, pero no respondió a las llamadas ni mensajes.

No obstante, la doctora Carolina Salinas explicó que tras la renuncia del profesional encargado de la musicoterapia, recientemente se contrató a otro experto en el área, lo que ocasionó que existan “muchos pacientes en espera”. La médica aseguró que la situación se estaría regularizando.

Falta hasta suero en el IPS

Jorge Arévalos, quien tiene a su hermano hospitalizado en el Hospital Ingavi, denunció por su parte que debe comprar hasta suero para la atención médica de su familiar.

“Es una vergüenza que el IPS ni siquiera tenga algo tan básico”, reclamó el hombre, quien dijo además que los asegurados del IPS padecen diariamente de malos tratos.

Entregan medicamentos vencidos, dicen

Asegurados del IPS denunciaron también que en el Hospital Central se están entregando medicamentos que ya caducaron. Se trataría de Amoxicilina 500 mg en polvo para suspensión. En el frasco del antibiótico se indica como fecha de vencimiento abril del 2021.

No obstante, desde la previsional se explicó que verificaron todos los frascos de la suspensión y constataron que la medicina recién vencerá en abril del 2023. Aseguraron que todo se trató de una falla en la impresión del lote y vencimiento de algunos frascos.