Canola, una apuesta para invierno que entra en su época de siembra

Productores listos, y otros aún esperan para sembrar

El profesional destacó que hay buena expectativa de siembra. “Es sabido que este año se dio un atraso en la siembra de zafriña de soja y de maíz, pero muchos productores están aún a tiempo de apostar por la canola, que sin dudas ha demostrado ser desde hace unos años el más rentable entre todos los cultivos de invierno, por precio y por rendimiento en condiciones adversas. El año pasado el área de siembra estuvo en torno a las 70.000 hectáreas, y si se da la intención de siembra de los productores creemos que podría estar cerca de las 100.000 siendo muy optimistas”.

Precio y venta segura

Sobre el tema precio de la canola y venta del producto, el ingeniero dijo: “Sin dudas, el indicador de la cadena comercial y del productor es cuántos kilos de granos necesita producir para cubrir sus costos, y primero tenemos que decir que el precio de la canola siempre va muy de la mano con el precio de la soja, o sea, está bien. En el 2021 se pagó aproximadamente US$ 490 dólares la hectárea, y el año pasado US$ 470 dólares la tonelada, y para este año se está tomando el valor de US$ 430 como precio de referencia, por tanto, un valor muy interesante”.

Costo de producción

“En cuanto al costo, se estima que el productor debe lograr cosechar unos 700 a 800 kilos de canola por hectárea, para cubrir todos sus costos de siembra, fertilizantes, combustibles, etc., y con la variedad Yellow Sea ya llevamos dos campañas y tenemos cuantificado que el promedio está en torno a los 1.700 a 1.800 kilos por hectárea en condiciones normales, con productores que han superado los 2.400 kilos por hectárea, o sea, le puede dejar al productor un margen interesante”, confirmó el directivo de Granar.

En campos bajos y en el Chaco

Otra de las novedades que nos comentó nuestro entrevistado fueron los lugares donde se estará sembrando canola este año. “Realmente nos sorprendió mucho el saber que el año pasado hubo gente que sembró canola en suelos bajos (inundables) y que este año volverán a hacerlo porque les fue bien, por tanto, notamos que se están colonizando zonas. También estamos teniendo pedidos de semillas para el Chaco, y creemos que se podría llegar a unas 2.000 hectáreas a esa zona, el año pasado se hicieron pruebas en unas 200 hectáreas, pero en un año complicado, no obstante, este año se han dado buenas lluvias en el Chaco y creemos que sembrarán más canola”.

Crecimiento uruguayo

“Quiero destacar el caso de Uruguay, que el año pasado llegó a sembrar 300.000 hectáreas de canola, y considerando que ellos siempre fueron un país eminentemente productor de cereales de invierno, su visión de apertura de nuevos mercados ha impulsado a los productores a apostar a la canola (colza), entre ellas de la variedad Yellow Sea”.