Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní de San Lorenzo y Domingo Savio

Jesús y los apóstoles fueron al jardín de Getsemaní. Judas no los acompañó, ya que fue a decir a los líderes judíos dónde estaba. Jesús al terminar su oración fue junto a sus discípulos. Al llegar al lugar los encontró durmiendo. Jesús incluso, ya sabía que sería traicionado, entonces alentó a su discípulo a que continuará con su tarea. Judas terminó su trabajo y entregó por unas monedas a su maestro.

El primer juicio fue religioso, llevado delante de los judíos Anas, Caifás y el Sanedrín en la madrugada del Jueves Santo e inicio del Viernes Santo. Sin embargo, al estar los judíos bajo el dominio de Roma no podían dar la pena de muerte y al amanecer del Vienes Santo llevan al procurador Romano de la provincia de Israel.

Poncio Pilato, quien lo interroga, no encuentra delito en Jesús, intenta varias veces liberarlo, pero cede por la presión de los Judíos, quienes le dijeron que si no crucificaba a Jesús no era amigo del César. Entonces, Pilato ante está amenaza, entrega a Jesús para ser crucificado.

Así inició el peregrinar de Jesús desde el huerto de Getsemaní. Luego fue llevado ante las autoridades eclesiales, que pidió sea juzgado por los políticos. Jesús, por lo tanto, tuvo dos juicios injustos e ilegales, uno por las autoridades religiosas de su pueblo (Israel) y otro, un juicio político por el procurador romano, Poncio Pilato.

Dramatización en simultáneo

La dramatización se realizó en simultáneo tanto en la Catedral de San Lorenzo como también en la Parroquia Domingo Savio.

En ambos templos participaron 25 cadetes y aspirantes de la Policía Nacional, junto al elenco teatral Crisma, integrado por un grupo de jóvenes que pertenecen a la Parroquia Domingo Savio.

Para la tarde de hoy se continúa con la viacrucis que se realizará a las 14:00 en la Parroquia Domingo Savio y a las 18:30 en la Catedral de San Lorenzo. En estos dos lugares los actores continuarán reviviendo la historia de Jesús.

Su peregrinar será mostrado tal cual ocurrió hace más de 2000 años en Israel.