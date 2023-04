Frentistas de la calle Palma le dicen “No a la bicisenda”

Los comerciantes y empleados de negocios instalados sobre la calle Palma marcharon para exigir al intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, la eliminación de la bicisenda por el perjuicio económico que les provoca. Aseguraron que están a favor de un espacio para que circulen las bicicletas, pero en otros sitios y no en el microcentro porque impide a los clientes estacionar sus vehículos.

“Nos afecta muchísimo porque no podemos trabajar, Palma está muriendo por culpa de la bicisenda”, lamentó Gabriel Díaz uno de los manifestantes.

“Se nos impuso la bicisenda no se le consultó a la ciudadanía si hacía falta”, señaló Matías Villalba otra de las personas que se movilizó esta mañana.

“La gente no tiene donde estacionar, no tiene como movilizarse en el microcentro, la gente opta por ir a comprar en otros lugares, acá no tienen que olvidar que muchos viven de esta calle, hay muchas familias que trabajan”, expresó Alex Hijazi, comerciante de la zona.

El proyecto AMABICI, Red de Bicisendas del Área Metropolitana de Asunción tenía previsto unir Asunción con varias ciudades como Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque, Lambaré, Mariano Roque Alonso, entre otras.

