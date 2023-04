Quyquyhó: denuncian a intendenta por la retención de dieta de tres concejales concejales

Los concejales que reclaman el pago de sus dietas y gastos de representación de G.1 millón por mes son: Digno Aliendre, Sergio Bobadilla y Gervacio Raúl Correa. Todos ellos del Movimiento Honor Colorado(HC). Aseguran que desde marzo del 2022 hasta la fecha, la ejecutiva comunal dejó de pagarles un total de G. 11 millones, a cada uno de los ediles.

El concejal Aliendre explicó que en principio venía pagando bien, luego ya se desentendió del pago de dieta y gastos de representación. Como se solicitó a la intendenta por nota para que se ponga al día con los concejales, ella nunca respondió y se llamó al silencio. Ante dicha situación decidieron llegar a Asunción para presentar la denuncia respectiva en la Unidad de Departamentos y Municipios del Ministerio de Hacienda.

En la denuncia los afectados menciona que “por imperio de la ley les obliga a controlar y legislar en lo que respecta al municipio, por lo que solicitan el cumplimiento de la ley N°3966/2010 y que sus derechos de cobrar la dieta, no sea cercenado sistemáticamente y retenida por la intendenta municipal”.

Los ediles recuerdan que la dieta es la fijación y la percepción de la asignación de un monto que los concejales deben percibir, por asistir a las sesiones ordinarias de la Junta Municipal, que quedan demostradas con actas firmadas.

Recuerdan que la ley N°6784/21, que modifica los artículos 27 y28 de la Ley N°3966/2010, en su artículo primero menciona que “en ningún caso la dieta mensual o cualquier otro ingreso que le corresponda a los concejales, sufrirá descuento, dilatación o falta de pago injustificados”.

Ante la arbitrariedad que está cometiendo la ejecutiva comunal Corvalán, los concejales ponen a conocimiento de las autoridades del Ministerio de Hacienda, para que solicite informe a la intendenta, respecto al incumplimiento del pago de dieta y que se regularice la situación en forma mensual.

El concejal Aliendre conversó con la directora de Departamentos y Municipios de Hacienda, María Mercedes Martínez, quien se comprometió que en 15 días, a más tardar, la Municipalidad debe responder el requerimiento del porqué no paga la dieta a los concejales y luego van a ser informados los ediles, si llegan a una solución al respecto.

Intentamos tener la versión de la intendenta Corvalán, la misma no atendió la llamada y tampoco respondió los mensaje. En la Municipalidad dijeron que la misma no apareció en la fecha por la institución. La intendenta tiene denuncia ante el Ministerio Público donde los ex concejales del periodo 2015-2021, le habían denunciado también por retención de dieta y la denuncia en principio fue de G.100 millones, que hasta la fecha sigue sin resolverse dicha situación.