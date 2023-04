Abrirán fiscalización contra juez y fiscala por abismal diferencia entre ingresos y declaraciones juradas

Óscar Orué, viceministro de Tributación, confirmó que abrirán un proceso de fiscalización en contra del juez Elio Ovelar y su cónyuge, la fiscala Marlene González.

El motivo son las groseras diferencias que existen entre las declaraciones juradas que obran en los formularios de declaraciones de bienes y renta y las declaraciones hechas ante Tributación.

Estas abismales diferencias fueron detectadas en un informe de 68 páginas de la Contraloría General de la República, que ya fue remitido a la Subsecretaría de Estado de Tributación.

En términos sencillos, estos funcionarios tenían un patrimonio de más de 2.000 millones, pero ante Tributación presentaban declaraciones juradas de poco más de G. 190 millones.

Se cobraría monto evadido más multa

El viceministro confirmó que, ni bien recibió el informe de Contraloría, ya lo remitió al área de Fiscalización. Por tanto, ambos funcionarios pasarán por este proceso de fiscalización.

De acuerdo a las inconsistencias que se detecten, se aplicará el cobro tanto del eventual impuesto que se dejó de pagar como de la multa. La sanción puede llegar a ser hasta de 300% el monto evadido.

El viceministro reconoció que, ni bien leyó someramente el informe, notó que existen diferencias muy importantes entre lo declarado ante la administración Tributaria y los ingresos que tuvieron estas personas.

Reporte tanto de más como de menos es irregular

Orué también fue consultado sobre lo que ocurre cuando una persona reporta de más en su declaración jurada. Sobre el punto, concordó en que esto de igual modo puede ser considerado como pasos previos para justificar el origen espurio del dinero.

Así también, cuando se reporta de menos es sospecha de enriquecimiento ilícito.

“Cualquier declaración de más o de menos tiene un impacto. Aunque no haya indicios de evasión, también es importante determinar el origen de los recursos. Tenemos la obligación de remitir un reporte a la Seprelad. No se puede asumir que declarar de más no es indicio de hecho punible”, enfatizó Óscar Orué.

Declaración jurada no es declarar contra uno mismo

A la vez, el viceministro aclaró que una declaración jurada bajo ninguna circunstancia puede ser considerada declarar en contra de uno mismo. “Es poner ante instancias correspondientes lo que fehacientemente estoy afirmando. Bajo ese criterio (declaración en contra de uno mismo) entonces todos los juicios que denunciamos por evasión vamos a perderlos”, argumentó Orué.

Aclaró que la investigación se realizará “independientemente sea quienes sean” las personas que cometieron las irregularidades. “Vamos a hacer que se pague guaraní por guaraní lo que tienen que pagar en concepto de impuestos. Según declaraciones juradas, que es lo que remitimos a Contraloría, hay una diferencia importante”, expresó Orué.

El viceministro adelantó que, haciendo un cálculo rápido, la fiscala y el juez tendrían más de 100% de diferencia entre el ingreso que tuvieron y el dinero que declararon a Tributación.