Intendente de Ñemby utiliza municipalidad para mitin politico, denuncian

Pobladores de la localidad de Ñemby denunciaron que el intendente local, Tomás Olmedo (ANR), habría utilizado su oficina de la municipalidad para la realización de un encuentro con dirigentes de su partido, para analizar las chances coloradas para las próximas elecciones.

Los contribuyentes indicaron que llegaron a la municipalidad para dialogar con el jefe comunal sobre algunos proyectos y construcciones de empedrados, pero no fueron recibidos, porque el intendente estaba de reunión con seccionaleros, en su oficina.

Las reacciones no se hicieron esperan, y el jefe comunal fue duramente cuestionado por los contribuyentes, y lamentaron que se use la institución para actividades políticas, más cuando existen necesidades urgentes en el distrito.

“La municipalidad no es una seccional colorada, el intendente no puede convocar a sus correligioarios en horas de trabajo para una reunión política, él no cobra por hacer campaña partidaria, y debe de trabajar por el progreso de la ciudad”, expresó un contribuyente.

Intendente niega reunión política

El titular de la comuna de Ñemby, Tomás Olmedo, reconoció que recibió a los seccionaleros y candidatos de su partido en la municipalidad, pero negó que haya sido una reunión política, y que solo fueron para saludarlo y darle apoyo.

“Siempre le recibo a los políticos de los diferentes partidos, y ese día se fueron los candidatos colorados, para saber sobre la administración y ofrecer el apoyo, y yo no tengo problemas para recibirlos”, expresó el jefe comunal.

El encuentro con los dirigentes colorados en la oficina de Olmedo, fue publicado por el propio intendente en su página oficial de facebook, en donde habla de la unidad del Partido Colorado.