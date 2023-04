Delincuentes rompen blindex y hurtan electrodomésticos

Según los datos, la alarma de seguridad del local se disparó a las 03:30 de esta madrugada cuando los delincuentes rompieron con una “pata de cabra” el vidrio frontal de la empresa, tras lo cual ingresaron al local para sustraer electrodomésticos.

Una vez consumado el hurto, los ladrones huyeron del lugar tranquilamente, pese a que el edificio queda apenas a dos cuadras de la Comisaría 6ª, en pleno centro comercial de esta ciudad.

Gustavo González, encargado de la sucursal, comentó que recibió la llamada de los responsables de empresa de seguridad encargada del servicio de monitoreo alertando que se disparó la alarma del local.

El empleado llegó al sitio y encontró que desconocidos rompieron el cristal de la fachada principal del negocio para perpetrar el hurto. Contó que realizará el inventario esta mañana para determinar la cantidad de objetos hurtados.

El hombre lamentó la inseguridad reinante en el municipio ante la nula presencia policial para custodiar los comercios en la zona céntrica, donde también está asentada la Comisaría 6ª.

“Creo que no estaría mal que los policías custodien más. Sorprende que los delincuentes no tengan miedo de hacer esto a dos cuadras de la Comisaría. Por lo visto se percatan que no hay ningún recorrido policial”, lamentó González.

La denuncia fue radicada en la Comisaría local y también tomaron intervención los del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional.