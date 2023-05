En medio de manifestaciones, aprueban rendición en Yataity del Guairá

Por mayoría de cinco votos a favor y cuatro en contra, la Junta Municipal de Yataity del Guairá aprobó la ejecución presupuestaria de la Intendenta Gloria Antonia Duarte de Frias (Mov. Popular Oñondivepa Ikatuta) correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

Según la denuncia de un grupo de concejales y pobladores, la rendición estaría plagada de irregularidades y supuestos hechos de corrupción con el dinero público. Alegan falta de documentos respaldatorios, obras presuntamente sobrefacturadas, direccionamiento de contratos, nulos procesos licitatorios, entre otros.

“Lastimosamente solo cuatro concejales votamos por el rechazo y mantenemos nuestra postura, porque encontramos muchas irregularidades. Por ejemplo, en la obra del tajamar supuestamente se invirtió G. 142 millones, en colocación de tubos figuraba por valor de más de G. 800 mil cada uno y muchas otras irregularidades. Creemos que hay principalmente sobrefacturación, pero más que nada hay obras fantasma. En la brevedad posible con los compañeros estaríamos radicando una denuncia penal”, anunció el concejal Mario Roa (PLRA).

A favor de la aprobación de la cuestionada gestión de la Intendenta votaron los concejales colorados Mario Ariel Alderete, Derlis Agüero, Gustavo Duarte y Ricardo Colmán, respectivamente, además del edil Mario López (Independiente). En tanto que por el rechazo votaron, Mario Roa (PLRA), Darío Yegros (ANR), Derlis Villalba (ANR) y Cristian Cardozo (Independiente).

Manifestación contra la Intendenta

Mientras que dentro de la plenaria se llevaba a cabo la caldeada sesión entre los miembros legislativos, fuera del edificio se realizó una gran manifestación con carteles y gritos de repudio por parte de los pobladores hacia la administración de la Intendenta Gloria Duarte y los concejales que aprobaron su gestión. Un fuerte contingente policial y pelotón antidisturbios tuvo que realizar una barrera humana para que los concejales pudieran retirarse del lugar.

“A simple vista es una aberración ver como se estuvo manejando los fondos públicos, según las facturas que llegaron a nosotros mediante los medios de prensa. No sé qué peritos se necesitan más, siendo que con simples cálculos ya te das cuenta de que ni multiplicando los costos por 10 veces no alcanzan los montos de las facturas para obras que no se hicieron o se hicieron mal. Es triste y vergonzoso porque quienes aprobaron esa ejecución son concejales, qué nos espera si se pasan apañando tantas cosas que a ojos de cualquiera se ven que están mal”, lamentó uno de los pobladores, Víctor Samudio.

Persecución política por parte del exintendente, alega Duarte

La Intendenta Gloria Duarte de Frias salió a defenderse y en una rueda de prensa manifestó que todo se trata de una persecución política hacia su gestión y dio a entender que viene de parte del exintendente de la ciudad, Hugo Portillo (ANR). Además, aseguró que no existen obras fantasmas y tampoco sobrecostos en las ejecuciones presupuestaria.

“Mi administración no fue fácil desde el comienzo, yo entré por un movimiento independiente, pero el pueblo sabe que yo soy colorada y no voy a salir de mi partido por la presión de un grupo que salió del gobierno municipal. Yataity ya tiene que progresar, yo no voy a dejarme doblegar por extorsiones ni amenazas de gente que quiere retomar nuevamente la Municipalidad, queriendo manejar recursos, eso no va a pasar en mi administración, soy muy celosa por los recursos del Estado”, expresó la jefa comunal dando a entender que es presionada por el exintendente Portillo.

Asimismo, la jefa comunal expresó que se encuentra tranquila, puesto que su administracón es honesta y transparente. “Me gustaría saber cuáles son las obras fantasmas que alegan, por eso me voy a tomar mi tiempo, voy a recorrer y mostrar todas mis obras porque no hay nada que ocultar ni esconder”, añadió.

“Todos tienen derecho a realizar una denuncia acorde a su postura y a realizar manifestaciones pacíficas, aunque no sé si es pacífico lo que se hizo, toda esa gente es la que apoyaba a la administración anterior, todos los que no pueden seguir chupando combustible de la Municipalidad y realizando obras fantasma, que es lo que ellos alegan de mi administración, porque en la administración anterior sí hubo obras fantasma y eso se puede demostrar”, sentenció Duarte.