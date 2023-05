Aniversario del Mercado 4: arreglar cableado, uno de los principales desafíos

El antiguo “Mercado Dos Bocas”, denominado actualmente “Mercado 4″ de Asunción, cumple 81 años y los permisionarios festejan hoy con varias actividades culturales. El director Víctor Hugo López invitó a todos los permisionarios a participar de las fiestas.

En otro momento, López habló sobre los trabajos que viene realizando desde que asumió el cargo, hace pocos meses. “Día a día es una lucha constante, tenemos varios desafíos, pero estamos con mucha actitud y muchos proyectos”, expresó para ABC TV.

El director indicó que buscan mejorar el mercado y los puestos de los permisionarios, colocando por ejemplo techos en las calles internas, para que los días de lluvia no impidan las actividades comerciales en la zona.

En otro momento, destacó que el problema de los incendios es uno de los mayores desafíos e indicó que requiere solución interinstitucional. “Tenemos personas que hacen conexiones que no son seguras y no tienen permisos municipales. Estamos trabajando con la ANDE, hay un proyecto para cambiar el transformador principal de la zona, limpiar los cables que ya no tienen utilidad o no están conectados e ir limpiando para que podamos descongestionar la carga eléctrica”, detalló.

En otro momento, manifestó que están trabajando por tener un buen relacionamiento con los permisionarios, considerando los antecedentes con el anterior director, Juan Villalba. “Varios proyectos en pie que queremos realizar. Pero sí vemos un Mercado 4 bastante ordenado, limpio y con seguridad, que es lo que siempre la ciudadanía busca por sobre todas las cosas”, aseguró.

