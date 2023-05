San Ber: cortan servicio de ANDE a comuna y provisión de agua a plazas y escuela de danza

La Municipalidad de San Bernardino adeuda G. 200 millones a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), según el ente, por lo que hace más de un mes procedió a cortar el suministro a la institución. Según pobladores del distrito, desde entonces la institución comunal utiliza en forma irregular la conexión eléctrica de la Comisaría, situada a metros.

Es una situación triste y vergonzosa, ya que la administración comunal supuestamente cuenta con el dinero suficiente que debería ser destinado al pago por el uso de electricidad y el servicio del agua, indicaron lugareños, cuyas identidades mantenemos en reserva.

En el caso de la plaza céntrica Bernardino Caballero, la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) ayer suspendió el servicio y retiró el medidor del especio público debido a una deuda acumulada de G. 417.364.000, según la denuncia.

La administradora de la Essap, Teresa Arce confirmó la existencia de la deuda y dijo que tuvieron que retirar tres medidores por morosidad. Los medidores que se sacaron fueron de la escuela municipal de danza, la plaza municipal y la plaza General Bernardino Caballero.

Señaló que intentaron entablar comunicación con el intendente Emigdio Ruiz (colorado cartista), pero que el jefe comunal se niega a pagar el monto que adeuda y ni siquiera se presta a dialogar para tratar de fraccionar las cuotas y abonar lo que debe la institución a su cargo.

Arce aseguró que en administraciones municipales anteriores no tuvieron situaciones lamentables como la que está soportando la aguatera. “Nosotros ya le veníamos recordando al intendente que la Municipalidad tiene que estar al día con los pagos, pero él asegura tener un convenio con la empresa y que por eso no tendría que abonar ese monto”. Arce añadió que la Essap no cuenta con ningún convenio y que la Municipalidad debe cumplir con el pago por los servicios que recibió.

Nosotros avisamos y solicitamos que se pague desde hace tiempo, no se pusieron al día y cumplimos con hacer el corte por órdenes de nuestros superiores, explicó Teresa Arce.

El intendente Emigdio Ruiz Díaz negó que la comuna tenga deuda de G. 200 millones a la ANDE, sino de solamente G. 80 millones. “No sabia que debíamos ese monto y los de ANDE vinieron sin previo aviso y nos cortaron. “La deuda de la electricidad se viene acumulando desde el 2018, ese monto es de la anterior administración”, expresó.

Con respecto al corte del suministro de agua dijo que son deudas acumuladas de gestiones anteriores a la suya. Al ser consultado porqué razón acumularon tantas deudas, el jefe comunal respondió que “la gente sabe como son las cosas” y que en su momento el aclarará todo.

“Yo hace un año recién que estoy asumiendo y se me vienen encima problemas causados por gente que estuvo antes, pero vamos a pagar lo que corresponde’”, puntualizó.

Los antecesores de los últimos dos periodos de gobierno comunal del intendente Ruiz Díaz son el independiente Ramón “Tati” Zubizarreta y el liberal Luis Aguilar.