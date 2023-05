Suspenden cirugías por falta de anestesia en el Hospital Regional de Pilar

Paulina Sosa debió someterse a una cirugía de piedra en la vesícula. La fecha que le dieron tres meses atrás era para hoy, pero grande fue su sorpresa cuando le informaron que en el Hospital Regional de Pilar no había la anestesia recetada por el doctor. La paciente relató que tuvo que salir a buscar en todas las farmacias de la ciudad el medicamento, pero no encontró en ninguna parte.

“A mí me detectaron que tenía piedra en la vesícula y tres meses atrás me dieron turno para hoy, yo tenía cirugía programada para hoy por que mi problema de salud está muy deteriorada y fui con todo hoy para mi cirugía y me encontré con la sorpresa de que no hay anestesia, busqué en todas las farmacias y no encontré en ninguna parte”, se lamentó la mujer.

Sobre el tema, la jefa médica del Hospital Regional de Pilar, doctora Esperanza Vizcaino, admitió que hace varios días no cuentan con la anestesia en la farmacia del hospital, aseguró que ya informó al director del hospital Aníbal Vera para que busque la forma de conseguirla.

“En realidad hace falta la anestesia desde hace muy poquito tiempo, estamos viendo a nivel central a través del director del hospital, Dr. Aníbal Vera, pero a nivel país, a nivel ministerial, tampoco hay, solamente en la farmacia privada se consigue”, señaló la médica.

“A veces conseguimos con IPS de Pilar y hacemos intercambio de medicamentos con los profesionales de allá, enviamos algo que IPS no tenga y así buscamos solucionar a veces nos contamos con todos los insumos siempre hay déficit en alguna cosa”, señaló la doctora Esperanza Vizcaíno.

Adelantó que las cirugías serán reprogramadas una vez que consigan los medicamentos. Con relación a los medicamentos para enfermos crónicos, la doctora señaló que actualmente cuentan en la farmacia con las medicinas para los enfermos crónicos. “Contamos con medicamentos para enfermos crónicos, antihipertensivos, antidiabéticos, antiinflamatorios, antibióticos , pero como dije, siempre hay déficits”, señaló.

Niños con cuadros respiratorios en Pilar

La jefa médica del hospital, doctora Esperanza Vizcaíno, informó que actualmente muchos niños acuden a consultar por el servicio de urgencias debido a cuadros respiratorios típicos de la época, resaltó que existen muchos personas internadas y que varios son como consecuencia de accidentes de tránsitos.

Destacó que actualmente en la ciudad disminuyeron bastante los casos de dengue y chikunguña como así también los casos de covid-19.

“Disminuyeron los casos de dengue y chikunguña, tenemos un caso de covid-19 de manera ambulatoria; sí tenemos una persona internada por caso de neumonía clásica que está un poco grave, porque el paciente presenta un cuadro de enfermedad de base que es la diabetes”, precisó.