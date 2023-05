Junta municipal de Ñemby pide auditar administración del intendente

Transferencias millonarias a comisiones vecinales hechas por la administración del intendente de Ñemby, Tomás Olmedo (ANR), así como la instalación de un sistema de iluminación del Cerro Ñemby y en zona céntrica por vía de la excepción motivaron la reacción y denuncia ciudadana. Ante las sospechas de presuntas irregularidades en el uso de los recursos públicos, la Junta Municipal pidió a la Contraloría General de la República (CGR) una auditaría de la institución.

Además, la corporación legislativa le pidió a Olmedo que presente informes con los documentos respaldatorios sobre las transferencias y los trabajos realizados.

“La Junta resolvió solicitar una auditoría de la actual administración porque en varias ocasiones se solicitó informes de los trabajos realizados, en especial de la iluminación del Cerro Ñemby, pero el intendente no presentó. No se justifica que se realice a través de la vía de excepción, no sé de dónde viene la urgencia”, expresó el concejal Osmar Alonso (ANR).

El edil colorado denunció que en menos de cuatro meses la administración de Olmedo transfirió más G. 4.600 millones a comisiones vecinales y una de ellas recibió más de G. 718 millones, en 15 días, según la denuncia. En un solo día se entregó más G. 500 millones.

El concejal expresó que espera un informe detallado sobre las instalación de alumbrados en el Cerro Ñemby, en donde la administración pagó por la ubicación de 21 columnas de acero, y que según la denuncia, solo se plantaron once en las cercanías de la laguna.

Para la iluminación de la excantera y espacios públicos fue contratada por la vía de la excepción la empresa unipersonal de Jorge Ariel Rojas Giménez y ni siquiera fue comunicada a la Junta Municipal. Se destinaron más de G. 1.299 millones para esta obra, explicó.

Solo en la iluminación del cerro, la municipalidad destinó G. 269.850.000, pero según la denuncia realizada por el ciudadano Mario Ibarra no fueron instaladas todas las columnas que se mencionan en el contrato y además estarían sobrefacturadas, dijo el concejal Alonso.

El referido ciudadano labró acta con certificación de una escribana y solicitó la intervención de la Contraloría General de la República para transparentar el uso de los recursos de todos los ñembyenses.

Informe de primer cuatrimestre en estudio

Actualmente está en estudio el informe del primer cuatrimestre de gestión del ejecutivo municipal y pese a que el intendente no presenta documentos respaldatorios de las obras y transferencias se aprobaría en los próximos días.

“Está en estudio el balance del primer cuatrimestre y llama la atención las transferencias millonarias a las comisiones vecinales y en algunos casos no se ven aún obras. Precisamos los documentos para dar un veredicto”, expresó el concejal Osmar Alonso.

Dijo que todos los informes del ejecutivo se aprueban a tambor batiente por la mayoría de la Junta Municipal, sin que se verifiquen los documentos de manera minuciosa. Ante esta situación urge que la Contraloría General de la República realice un control, añadió el concejal.

Una de las comisiones vecinales “mimadas” del jefe comunal es la denominada “Esmeralda” de la compañía Caaguazú. Solamente el 2 de setiembre del año pasado recibió más de G. 500 millones en transferencias divididas en dos facturas, una por G. 273.050.000 y otra por G. 250.470.000; 15 días después recibió otros G. 195 millones .

Tras las primeras denuncias rodaron cabezas

Tras las primeras denuncias de hechos de corrupción, el intendente Tomás Olmedo destituyo a los directores de Obras, Administración y finanzas, de Talento Humano, de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), comisiones vecinales y de Contabilidad.

El intendente emitió un comunicado a la opinión pública con respecto a los cambios realizados en las diferentes direcciones, pero no aclaró que se haya realizado alguna auditoría o sumario a los funcionarios afectados, tampoco especifica los motivos.

Con respecto a las denuncias de irregularidades, Olmedo asegura que cuenta con los documentos respaldatorios de todas las actividades realizadas y que las todas obras fueron verificadas eficientemente por fiscalizadores de la municipalidad.

La Junta Municipal aprobó el año pasado un préstamo de G. 6.000 millones y este año otro de G. 4.600 millones, según comentó el concejal Alonso, pero que la junta no cuenta con los detalles del destino dado a esos recursos.

La comuna de Ñemby cuenta con presupuesto anual de G. 65.000 millones. La remuneración del jefe comunal asciende a más de G. 32 millones y los ediles perciben G. 22 millones.