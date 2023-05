“Ñoño” Núñez: más testigos le complican en juicio por presunta tragada de G. 55.000 millones

Tres testigos declararon este viernes en juicio oral y público al exgobernador de Presidente Hayes Óscar Venancio “Ñoño” Núñez, su sucesor en el cargo Emigdio Osvaldo Benítez Ortiz y otros cuatro acusados de presunta lesión de confianza tras el desvío de G. 55.000 millones de los recursos de la institución mediante el cobro irregular de cheques.

El fiscal Luis Said comentó que uno de los testigos negó haber rubricado un cheque por valor de G. 50 millones.

“Uno de ellos mencionó que no conocía esa firma suya. Sí identificó el número de cédula, pero no era su firma, entonces lógicamente estamos hablando de una documentación cuyos datos no se corresponden con la realidad de lo que aconteció”, señaló.

“Uno visualiza estos documentos más los extractos bancarios y lógicamente fueron extraídos esos recursos de esas cuentas, mas se desconoce quién al final efectivizó en razón que este testigo en particular niega esa firma”, prosiguió.

Presunta tragada en Presidente Hayes: testigos confirmaron que entregaron dinero a acusados

Los otros testigos confirmaron que son sus firmas y efectivizaron los cheques a pedido de los acusados para luego entregar el dinero a estos, según mencionó el fiscal.

Said también resaltó que hasta el momento se desconoce cuál era la motivación de las personas que endosaban los cheques para efectivizarlos.

En ese sentido, contó que se dio una situación particular en la fecha, pues uno de los testigos que compareció este viernes llamativamente dijo que “firmó nomás” uno de los cheques, pero no pudo explicar por qué lo hizo.

Incluso, mencionó que hay personas que firmaron cheques, pero que ni siquiera formaban parte de la Gobernación.

Con relación al caso, el agente del Ministerio Público explicó que “acá lo puntual es que no hay órdenes de pago que justifiquen esas erogaciones”.

Cuándo prosigue juicio oral de Óscar Venancio “Ñoño” Núñez

El viernes 2 de junio se reanudará el juicio con más declaraciones testificales, conforme precisó el fiscal.

El juicio oral se lleva a cabo ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por la jueza Elsa García e integrado por las magistradas Claudia Criscioni y Cándida Fleitas.

Además de Ñoño Núñez y Benítez Ortiz, enfrentan juicio oral en la causa: Nancy Genoveva Núñez de Rousillón, esposa del actual gobernador Rubén Antonio Rousillón Blaires; Marlene Altemburger Da Silva, Raúl Ernesto Delgado Torres y Edulfo Antonio Verón Recalde.