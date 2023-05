Se registran más de cinco mil adictos a las drogas en Cordillera

Desde la dirección de la Policía Nacional de Antinarcóticos señalan que el aumento de jóvenes adictos a las drogas es porque hay un alto índice de pobreza, no solo en el interior, sino que también a nivel nacional.

Los asentamientos y ciudades alejados son los que más se ven afectados por esta situación ya que es una realidad que el microtráfico ha aumentado bastante en los últimos años, y se está dando más en los sectores vulnerables donde se visualizan bajos recursos económicos.

Asimismo, el entorno social en el que convive el adicto normalmente proviene de familias que no tienen cómo sobrevivir, no tienen trabajo, e incluso algunos no tienen casas y se los ve drogándose en las calles.

Con este panorama y tras datos recabados por la Dirección de Antinarcóticos se llegó a la conclusión de que en Cordillera se cuenta con más de 5.000 personas que cayeron en las drogas y el 80% tiene menos de 25 años.

Caacupé ciudad comprometida por casos de adicción

Otro de los puntos preocupantes es que varias ciudades que no eran zonas rojas, ahora ya lo son porque se ha elevado el porcentaje de jóvenes adictos. La ciudad de Caacupé es una de las más comprometidas ya que es una de las localidades con más pobladores y lamentablemente se cuenta con unos 2.000 adictos a las drogas.

En esta zona incluso se encuentran niños de 14 años que ya son consumidores y para conseguir su droga se dedican a la delincuencia. También se tienen registrados varios adictos que se sitúan en Tobatí, Eusebio Ayala, Isla Pucú, Emboscada y Caraguatay.

En cuanto a la edad, los que tienen menos de 25 años son mayoría con el 94%. Solo el 7% tiene más de 25 años y los distribuidores están en todas partes.

Según datos policiales en la actualidad, hay jóvenes que son cabecillas o líderes que dirigen varias zonas y en cuanto a la distribución que pueden llegar a comercializar se estima que sería unos 50 kilos de droga en un plazo de 30 días aproximadamente. Cuando se habla de drogas, se puede hablar de una infinidad de variedad, pero teniendo en cuenta la cantidad de puntos de venta, fácilmente se logra vender una importante cantidad de kilos.

Con el objetivo de ganar más dinero, por ejemplo, un potencial microtraficante consigue la cocaína a US$ 2.000 el kilo, trayendo desde Bolivia. Luego en Central, refuerzan ese kilo con sustancias como cafeína o lidocaína, lo que hace que el peso alcance el kilo y medio; por ende el costo se eleva a unos US$ 3.000.

En los diferentes focos de compra, los interesados obtienen entre 100 y 200 gramos de crack dependiendo de la posibilidad adquisitiva que tenga el comprador.

Tipos de drogas que más se venden en Cordillera

El crack lidera con el 80% de presencia. Luego con un 20%, está la cocaína, y un 10% la marihuana. Anteriormente la más consumida era la marihuana, pero en los últimos tiempos lo que más se comercializa como pan caliente es el crack.

Los jóvenes de hoy en día tienen mucha facilidad para acceder a las drogas. El crack por ejemplo lo pueden conseguir a partir de G. 10.000.

Desde la Dirección de la Policía Antinarcóticos aseguran que están trabajando de forma constante de lunes a viernes, en horario extendido con los agentes del grupo Lince para brindar seguridad y evitar el consumo de estupefacientes.

