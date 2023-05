Municipalidad de Luque derribará árboles nativos y arrasará con plaza para construcción de USF

El proyecto impulsado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) proyecta construir 28 Unidades de Salud Familiar en todo el departamento de Central. Las obras serán solventadas por el Banco Mundial y costarán en total G. 33.100 millones.

Según el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) los proveedores adjudicados son Caldetec Ingeniería S.R.L, MM Sociedad Anónima y Ritter Construcciones S.R.L.

En Luque, prevén la construcción de doce Unidades de Salud Familiar y la Municipalidad de Luque, administrada por el intendente colorado cartista, Carlos Echeverría, cederá los terrenos municipales para llevar a cabo las obras. El plazo para la culminación de cada proyecto será de 150 días. Según fuentes del Ministerio de Salud, cada puesto sanitario totalmente equipado constará entre G. 1.700 y G. 2.000 millones.

Destruirán plaza

El pasado lunes, el director de Gabinete de la Comuna, Pablo Pedrozo, junto a otros funcionarios y representantes de la empresa Celdetec Ingeniería, recorrió tres plazas municipales, Las Avellanas, Pakurí y Mita Aty, para “el reconocimiento y medición de los terrenos”, donde se realizarán las construcciones.

La plaza Mita Aty, está ubicada en la villa Conavi en la compañía Cañada San Rafael de Luque y desde hace más de 25 años es mantenida y hermoseada por la gestión de los vecinos, quienes ahora cuestionan el proyecto. “La Municipalidad nunca invirtió ni un solo guaraní en este lugar que nosotros mantenemos”, afirmaron.

Los lugareños aseguran que el pasado lunes, Pedrozo y su equipo, fueron hasta esta plaza y midieron el terreno, ya que el edificio la Unidad de Salud Familiar que construirán en ese lugar medirá 40x50 metros, según lo manifestado.

Este terreno, linda con otro terreno de 5.252 metros cuadrados, que el antiguo Consejo de Administración de la villa Conavi había cedido en 1997 al entonces Ministerio de Educación y Culto, para futuros proyectos que beneficien a la comunidad de Conavi conformada por casi 300 viviendas.

Otras instituciones también usan espacio

Alrededor también existen otras casas, incluso iglesias, instituciones educativas, academia de danza y escuela de fútbol que utilizan el espacio público diariamente, para realizar actividades físicas, torneos y ferias.

“No nos oponemos al proyecto, pero llevamos más de 25 años haciendo todo tipo de actividades para hermosear el lugar. Está llenos de árboles nativos, de juegos que los vecinos compramos y colocamos para el esparcimiento de los niños y también gastamos mucha plata para construir un caminero alrededor. Tiene iluminación y canchas donde se hacen torneos”, dijo uno de los lugareños.

Agregaron, además que, a unos 1.200 metros está una Unidad de Salud Familiar, que fue inaugurada y habilitada en 2020. También afirmaron que, a 200 metros, en el barrio San Carlos, está otra plaza que no fue explotada aún por la comunidad y a otros 300 metros, otro terreno cedido por CIE SA, para este tipo de proyectos.

Proponen que usen otro predio del MEC

“¿Por qué tienen que destruir nuestra plaza? Este predio es colindante con el terreno cedido por el Consejo de Administración de villa Conavi en 1997 al Ministerio de Educación, y es más grande, entonces queremos saber por qué no hablan con la gente del Ministerio y construyen ahí la Unidad de Salud Familiar o en los otros terrenos que están cerca. Dicen que echaran todos los árboles nativos que plantamos y que volverán a arborizar y a reconstruir la plaza y no creemos eso, casi ya no quedará espacio”, indicó otro vecino, cuya identidad resguardamos por seguridad.

Intentamos hablar con el director de Gabinete de la Municipalidad de Luque, Pablo Pedrozo, sobre la ejecución del proyecto, pero tenía el celular apagado.