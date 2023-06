“Que los abusadores no lleguen al poder”: el sábado marcharán en Asunción con ese lema, ante el caso Mbururú

En el marco del Día Nacional de lucha contra el Maltrato, Abuso Sexual y Laboral de Niñas, Niños y Adolescentes, que se recordó ayer, 31 de mayo, se realizará una marcha en el centro de Asunción este sábado. El énfasis de la movilización estará puesto en que Rafael “Mbururú” Esquivel, que está preso en Ciudad del Este y está imputado por abuso sexual en niños, no llegue a asumir como senador. Estando en prisión, él fue electo para el cargo en los últimos comicios generales.

Los responsables de la marcha son miembros del “Movimiento contra la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes”, que convocan para la actividad a la ciudadanía. La reunión será en la Plaza Uruguaya, desde donde marcharán hasta el Panteón de los Héroes. “Que los abusadores no lleguen al poder. Por una vida libre de violencia” será la consigna, explicó el vocero de la organización, Nelson Garcete.

Lea más: Mbururu recibió su certificado de proclamación como senador en la cárcel

El vocero explicó que esta será la decimocuarta marcha que realizará el movimiento. “En Paraguay las cifras de abuso sexual son alarmantes. En la Justicia hay muchos acusados que son personas que toman el mando, el poder, y eso naturaliza los casos. Eso nosotros no podemos permitir. Una persona no puede tener en un cargo si tiene casos de abuso sexual, de violencia. Tenemos a Mbururú, que fue electo como senador, que no se puede, no debería jurar, por eso el lema”, detalló.

“Exigimos este año que el Estado paraguayo haga acciones de prevención de casos de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Y que se haga cargo, porque muchos casos quedan impunes. También pedimos a familiares que conozcan casos de abuso sexual que no se callen, que hablen, y les decimos a los niños, niñas y adolescentes que no están solos, que hablen, rompan el silencio”, añadió Garcete.

Que los abusadores no queden impunes, reclaman

“Por la defensa de los derechos de los infantes estamos haciendo esta marcha”, dijo el joven.

El Día Nacional de lucha contra el abuso y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes se conmemora cada 31 de mayo en memoria de Felicita Estigarribia, niña de 11 años, quien fuera hallada muerta y abusada sexualmente en la ciudad de Yaguarón. Se cumplen 15 años de este crimen, que sigue impune, resaltan los organizadores de esta actividad.

Lea más: Mbururu: su juramente como senador sería señal de una sociedad enferma, afirma ministra de Niñez y Adolescencia

“La convocatoria a la marcha es abierta a todas las personas que deseen expresarse y unir su voz contra esta problemática social que requiere urgente atención. El Movimiento contra la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes está integrado por organizaciones y personas (niños, niñas, adolescentes y adultos) defensoras de los derechos de la infancia y la adolescencia”, remarcan también desde el movimiento.