Mercado de Abasto: permisionarios quieren saber en qué se gastan los G. 1.300 millones de ingresos y anuncian manifestación

“Unidos por un Mercado de Abasto mejor”, se denomina la campaña que llevan a cabo permisionarios del Mercado Central de Abasto de la comuna y la comisión vecinal del barrio San Pablo. Estos se unieron ante la desesperación por la falta de respuesta por parte de la Municipalidad de Asunción.

Los mismos denuncian años de abandono, coimas por parte de funcionarios, incumplimientos a las ordenanzas, inseguridad, basura, y presencia de microtraficantes, personas adictas a estupefacientes prohibidos, además de no existir guardias.

Karen Leguizamón, presidenta de la Asociación de Importadores y Comerciantes Frutihortícolas del Mercado Central de Abasto y líder de la campaña, explicó que en una semana y con el trabajo del grupo Lince, se encontró a más de 20 microtraficantes y ya hubo varios imputados.

La organización de permisionarios y vecinos presentó una nota al intendente asunceno Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR) en la que le solicitan que responda a su pedido de solicitud de información pública sobre en qué se gastan los G. 1.300 millones de ingresos al mes en el Mercado de Abasto. También piden que se explique qué funciones cumplen los funcionarios que figuran en el Abasto, además de sus horarios. En las planillas figuran 185.

A su vez, presentaron una nota a la Junta Municipal asuncena en la que piden que se declare estado de emergencia en el Mercado de Abasto y que se intervenga la Dirección de la dependencia. Los comerciantes aseguran que no ven mejoras en el mercado, no se pinta ni el cartel de entrada, no tienen cámaras de seguridad, no hay limpieza y los robos y asaltos son constantes.

Mercado de Abasto: Nenecho ignora peticiones y también propuestas, denuncian permisionarios

Karen Leguizamón explicó que el intendente sabe de la campaña y que hasta ahora no ha dado respuesta o acompañamiento oficial.

Relató que incluso empresas se ofrecen desde el año pasado en refaccionar los cinco portones y colocar cámaras de seguridad en las entradas del Abasto, ya que desde la comuna dicen que no hay presupuesto, pero el proyecto hasta ahora no tuvo respuesta del intendente.

Ante todo esto, los permisionarios y vecinos anunciaron que realizarán dentro de una semana el cierre de la Avda. Mcal. López.

Agregaron que ahora la administración municipal está realizando notificaciones por supuestas irregularidades a permisionarios que apoyan la campaña.

Director del Mercado de Abasto está hace 1 año

Gerardo Benítez, director del Mercado de Abasto, aseguró: “hemos acompañado en todas las instancias e instituciones correspondientes para aportar como administración nuestro grano de arena, en el combate de cualquier delito”. Agregó: “Me he reunido con oficiales de policía, comandantes de fuerzas y con gente de la Senad para intensificar su presencia dentro del mercado”. Dijo que todas estas acciones las ha realizado en el último año, periodo en que ha sido director.