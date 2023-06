Unos 10 millones de kilos de yerba no se vendieron a la Argentina en un año perdido

Unos 10 millones de kilos de yerba no se pudieron vender a la Argentina, según comentó Goralewski a ABC Cardinal. “Los productores tienen un año perdido porque hay mucha gente que está regalando su hoja”, resumió el miembro del Centro Yerbatero del Paraguay.

La situación plantea la producción de yerba mate con un exceso que no se ha podido vender. “Es una situación caótica en este momento y se sumaron muchas cosas para que sea tan fuerte y golpee tan duro a los productores”, aseveró.

“Yo creo que siempre teníamos altibajos y esta situación no veía desde el 2001, pero esta vez es mucho más duro. Lastimosamente, estadísticas no tenemos muy ciertas de cuánto producimos, cuánto plantamos, pero estamos con superproducción”, refirió.

“Y yo diría que si no sacamos 10 millones de kilos afuera, va a ir empeorando esto. Tenemos una cantidad que está de más en los depósitos y pega cuando el mundo está pidiendo yerba mate. No podemos exportar porque no hacemos bien las cosas”, declaró.

Unos 10 millones de kilos de yerba devueltos y la culpa es de todos

Admitió que se trata de una sumatoria de cosas. “Todos tienen culpa de esto, desde el productor, todos, pero lastimosamente el Estado, a pesar de que tenemos una comisión mixta de la yerba mate donde nosotros hemos planteado que veíamos venir esto”, indicó.

“Si bien el ministro apoyó bastante toda esta situación, la participación de otras autoridades a veces es nula”, denunció.

También dijo que “en el Parlamento se empezaron a hacer unos proyectos que en nada van a mejorar esta situación”.

“Acá tenemos que tener una política, estamos rodeados de dos vecinos potentes, grandes, fuertes que, si bien no tienen siempre una política muy clara en cuanto a la yerba mate, sí tienen otros recursos y nos dejan en outside, nosotros estamos totalmente permeables”, lamentó.

Unos 10 millones de kilos de yerba devueltos al Paraguay “porque no hacemos bien las cosas”

Goralewski recordó que “en época de pandemia y hasta los últimos tiempos entraba yerba de la Argentina que decía por el paquete que era de ayudas sociales, y eso se vendía por el Gran Asunción”.

“Fuera de los supermercados grandes hay yerba argentina y brasilera que siempre suma”, refirió.

“No hacemos bien las cosas, nosotros necesitamos para las importaciones unificar un producto; ya hay empresas que están trabajando en eso. En muchos lugares están muy acostumbrados a la yerba argentina con un gusto diferente”, comentó.

“El otro problema es que esté libre de humo, antraquinona, todo eso estamos haciendo pero no es suficiente”, apuntó el experto.

“El año pasado, Paraguay exportó a la Argentina y esta yerba se devolvió a las industrias, esa fue una de las causas que empeoró la situación de la yerba mate”, relató.

“La yerba mate volvió después de cinco meses”

Expuso que “ellos -los argentinos- tienen un instituto muy poderoso, el Minin, que ellos decían que no, y bueno acá hay muchas cosas que yo como industrial no sé cómo venderle a la Argentina”, reveló.

“Como esta yerba sobraba, enviaron a la Argentina con la promesa de que en seis meses iban a pagar, porque ellos tienen problemas con el dólar”, contó.

“Después de cinco meses, la yerba volvió al Paraguay. Últimamente se hacen unos análisis muy sofisticados y encontraron metales pesados”, detalló.

Goralewski se explayó admitiendo que la yerba, por su naturaleza, “contiene metales pesados, pero cuando hacés el extracto acuoso del tereré no se consume”.

El análisis de la yerba

El industrial relató que “cuando esa yerba tenía que volver de la Argentina, los paraguayos, las autoridades paraguayas le pusieron problemas por el tema del análisis. Senave le trabó, el industrial trajo de vuelta porque las industrias de acá querían esa yerba”.

La devolución de yerba mate fue en febrero-marzo y en el inicio de cosecha las industrias recibieron la yerba. “Hablamos con el Minin para que moderen sus discursos, para decir que la yerba no comemos en cucharadas, cuando ya tenemos el extracto en el agua o en el cocido ya no tomamos los metales”, explicó.

Fue enfático al señalar: “Necesitamos ser más serios”.