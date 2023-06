IPS Luque: prometen culminar obra de ampliación en septiembre de este año

Desde el departamento de comunicaciones del Instituto de Previsión Social (IPS), Central, comunicaron que en septiembre de este año se prevé la inauguración de todas las mejoras que se realizan en IPS Luque desde el 2019. La inversión sería de G. 41.000 millones. La constructora es la firma “Aponte Latorre SA”.

Hasta antes de la ampliación, el IPS Luque, contaba con un área para Urgencias Pediátrica y otra para adultos, además de un laboratorio, sala de rayos x, sala de hidratación y una pequeña sala de internación para adultos y otra para niños. No tenían quirófanos.

Según el proyecto, desde septiembre como lo prometen, esta periférica contará en el primer piso con una ampliación del sector de internados para 50 camas, área de urgencias con equipos médicos, nuevos, de punta.

En un segundo piso, está previsto centrar todas las oficinas administrativas. La reestructuración también permitirá la habilitación del quirófano, que se mantuvo clausurado desde el 2008, cuando el edificio aun funcionaba como policlínica de una cooperativa.

Con estas innovaciones, la dirección del IPS Luque a cargo de la directora Mirta Cañete, anuncia la ampliación de la cobertura médica, de especialidades y de otros servicios.

Falta de estacionamiento es un problema

Según administraciones anteriores, del 2019 cuando inició la ampliación, el proyecto incluía la construcción de un estacionamiento subterráneo, sin embargo, según fuentes, el espacio para aparcar no será construido.

El Instituto de Previsión, está sobre la calle principal Coronel Martínez de Luque y otro tramo sin nombre y sin salida, donde los vecinos habilitaron sus pequeños patios para estacionamientos privados donde cobran G. 5.000 por hora. La falta de un estacionamiento ya es un problema debido a la gran cantidad de pacientes que acuden a los servicios de salud.

Ya ocupan parte del nuevo edificio

Desde el 17 de mayo de 2023, la atención médica en el IPS Luque se trasladó al nuevo edificio, provisoriamente, mientras se refacciona y adecuan el antiguo edificio donde se concentran los trabajos hoy. La directora, doctora Mirta Cañete, manifestó que realizaron toda la mudanza “sin el cese en la atención médica”.

Los servicios que ofrece este nosocomio son urgencias, pediatría, clínica médica, traumatología, alergista, ginecología, neumología, entre otros. También tienen un laboratorio, una farmacia y sala de rayos X. para agilizar el diagnóstico y entrega de resultados, desde este año las muestras de hisopado tomadas a los pacientes son procesados en el laboratorio del Hospital General de Luque.

Reclaman la falta de medicamentos

Varios pacientes denunciaron la falta de medicamento especialmente para el tratamiento de enfermedades respiratorias. Al respecto, la directora Cañete manifestó que no solo en el hospital de Luque faltan medicamentos o insumos, sino que en todas las periferias y la central. Agregó que tampoco es culpa de los médicos y ni de los directores.

“El tema medicamentos tiene que ver con licitación. Por ejemplo, tres laboratorios tenían que proveernos un insumo, punzocat para niños, tres laboratorios ganaron la provisión y ni uno entregaron porque ni ellos ya no tenían. Yo llamaba a todos lados y pedía con urgencia que me provean. No entraba en parque (sanitario). Nosotros hacemos el pedido y cuando ya hay los medicamentos no envían automáticamente. Los pedidos se hacen en base a la población que consume los tipos de medicamentos, más un pequeño incremento”, dijo Cañete.

Agregó que esta semana recibirán varios lotes de medicamentos para el tratamiento contra enfermedades respiratorias.

Normalmente, en la urgencia ingresan entre 250 y 300 pacientes por cada turno de 12 horas, pero ahora, la cifra aumenta por las enfermedades respiratorias. Cañete dijo que tres médicos cubren la urgencia adultos y tres pediatras en área de niños.