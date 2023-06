Accionistas de exazucarera Guarambaré exigen asamblea

El desmantelamiento de la exazucarera Guarambaré (AGSA), de la familia Vaesken, sigue generando reacción de los accionistas, que desean que el mismo quede como patrimonio cultural de la comunidad y de todo el departamento Central.

Uno de los accionistas de la firma, Javier Vaesken, expresó que la comisión actual se encuentra acéfala y que desde el 2018 no se llama a asamblea para la rendición de cuentas y cambio autoridades.

“El mandato de los directivos es de un año, donde pueden ser reelectos en asamblea, al no realizar el acto asambleario por 4 ejercicios fiscales cerrados, y no rendir cuentas del balance, la comisión se encuentra en falta y fuera de ley, y no puede disponer de los bienes”, expresó el accionista.

Agregó, que se debería de llamar a una asamblea ordinaria para rendir cuentas del último inventario aprobado, y posteriormente convocar a una extraordinaria para decidir los tipos de acuerdos o dación en pago de algún bien de la empresa.

Comentó, que existen dos pedidos judiciales para la realización de la asamblea (2020 y 2022), para rendición de cuentas, pero la comisión directiva recurre a chicanas para poder dilatar el acto deliberativo de los accionistas.

“Son cinco, de los diez directores, los que realizan las maniobras para disponer de todos los bienes a la exazucarera, y todo se realiza a espaldas de todos los accionistas, y la mayoría calificamos como una aberración todas estas acciones que se están tomando”, expresó Javier Vaesken.

Un edificio que debe ser protegido

El accionista hizo énfasis en que no se puede tocar el edificio, que cuenta con más de 100 años de antigüedad, y aseguró que el mismo está protegido por ley. El predio en donde se encuentra la fábrica tiene 74 hectáreas.

Por su parte el director y administrador de la exazucarera, Edgar Vaesken, aseguró que la empresa ya fue cedida a los exobreros que llegaron a los estrados judiciales para reclamar indemnización, y negó que se esté demoliendo el edificio, y afirmó que solo se extraen las máquinas en desuso.

En cuanto al porqué no llaman a una asamblea para rendir cuentas y cambiar la directiva, indicó que no puede hablar al respecto, porque se trata de una cuestión interna.