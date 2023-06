Exdiputado Carlos Portillo: “Volví a nacer”, dijo después de gravísimo accidente

El exdiputado Carlos Portillo aseguró que volvió a nacer tras el tremendo accidente sufrido el miércoles pasado en el distrito de Caaguazú, cuando regresaba de un viaje de trabajo desde Asunción con destino a su domicilio en el departamento de Alto Paraná, cuando una motocicleta le salió al paso sin luces en plena ruta.

“Fue el miércoles a la noche, a las once y treinta y ocho. Me salió una moto sin luz en frente de mi vehículo. No es como dice el parte policial, dice le estaba siguiendo a la moto. Ellos salieron directo al lado derecho. Entonces, volví a salir yo al lado izquierdo. Y ahí se deslizó por ahí mi vehículo, y me subí encima de la baranda de seguridad”, dijo Portillo en comunicación con ABC.

El exdiputado dijo que el accidente fue provocado además por la pista mojada, que lo llevó hasta la baranda, sobre la cual su vehículo se deslizo otros siete metros. “Y después me tiró arriba más o menos así, tiró el vehículo. Y ahí yo agarré fuerte por mi volante porque yo estaba sin cinturón”, aseguró Portillo.

Portillo contó que tras deslizarse sobre la baranda de seguridad, su vehículo fue arrojado fuera de la ruta. “Después ya salió de la ruta y había ahí un precipicio más o menos 80 grados de pendiente. El vehículo continuó yendo en ese declive así parado y después yo pienso que después chocó contra el suelo de punta, y después volcó, porque el vehículo de cola y de punta se descompuso todo”.

El exdiputado contó que el accidente ocurrió específicamente en la zona de Arroyo Guasú, un poco antes del cruce R.I.3 Corrales. “Pasando cruce Troche, viniendo a hacia Ciudad del Este, a 5 kilómetros aproximadamente. Kilómetro 159 creo que es. Santo Domingo es el lugar según la policía”.

Exdiputado fue arrojado al asiento trasero, contó

“Yo cuando me sentí ahí, estaba dentro del vehículo en el asiento trasero”, dijo Portillo, quien aseguró que increíblemente no tuvo heridas, solo algunos golpes. “Y cuando se desbloqueó el vehículo, intenté abrir la puerta y se abrió. Me subí sobre el vehículo y ahí estaban una señora con su marido y un muchacho que me tiraron una soga. Ahí yo estiré la soga y me subí”, dijo sobre su rescate.

“Ahí nos fuimos todos en la casa ahí que estaba cerca, en la casa de la gente que estaba ahí y ahí vinieron los policías. No sé quién le avisó a los policías, vinieron los policías después de media hora por ahí. Y ellos no creyeron que yo era el chofer, porque ahí todos los que se caen siempre se mueren”, aseguró.

Con respecto al hecho de haberse salvado a pesar de no tener el cinturón de seguridad puesto, Portillo dijo: “Si yo estaba con cinturón yo iba a morir legalmente, porque la parte donde yo estaba se descompuso totalmente”, señalando que el cinturón lo habría mantenido en el asiento del conductor.

El exdiputado se quejó además del actuar de los policías y de la Patrulla Caminera, que lo sometió al alcotest, en lugar de buscar a la motocicleta que ocasionó el accidente. “Yo hice alcotest porque yo no estaba tomando, yo no tomo luego para empezar”, dijo Portillo. Era un viaje de trabajo, yo estaba viniendo de Asunción, entré en Colonia Independencia y estaba viniendo por ahí por Villarrica”.

Consultado acerca de si contaba con seguro de su vehículo, lamentó que hace aproximadamente dos meses feneció el seguro y ya no lo renovó, pero agradeció que solo haya sufrido daños materiales.

