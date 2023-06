Concejala de Villeta denuncia a fiscala y autoridades municipales la desautorizan

La concejala municipal por el partido colorado Laura Acosta presentó el pasado 7 de junio en mesa de entrada de la Fiscalía General del Estado una denuncia en contra de la fiscala de la Unidad Penal N° 2 de Villeta Casse Giménez, por “comportamientos inapropiados e inadecuados”.

La edil aclara que la conducta descrita en relación a la agente del Ministerio Público se da “en todas las causas en las que yo tengo intervención, siendo el último acontecimiento lo suscitado el día 6 de junio en oficinas del Juzgado Penal de Garantías Secretaría N° 2 a cargo de la actuaria Lilian Noguera de la ciudad de J. Augusto Saldívar”.

Según la denuncia escrita remitida por la concejala, esta en su carácter de abogada acompañó a su cliente, que asistió a la audiencia con short y zapatillas y la fiscala Casse Giménez le dijo “que le falta al respeto a la autoridad, que cómo va a venir vestido mal, con short y zapatilla” y que la agente había amenazado con cambiar el requerimiento fiscal y solicitar que vaya el expediente a juicio.

En su denuncia, Acosta agregó que “terminada la audiencia, la fiscal me siguió en los pasillos refiriéndose a mi persona de la siguiente forma: “Contigo quería hablar, ahora ya sé quién sos vos, te aviso que te voy a enviar un escribano y te voy a llevar hasta la Cámara de Senadores, te voy a interpelar, te voy a demandar por difamación y calumnia, y anda llorale al fiscal general si querés”.

Según la edil municipal de Villeta la fiscala Giménez lleva a cabo una persecución en su contra desde que presentó una nota, el 23 de marzo de 2023, solicitando una auditoría de gestión de las fiscalas Olga Pastora González Ramírez y Casse Evelyn Giménez Jiménez. Este pedido lleva por número de expediente N° 2.128.

Concejala “aprieta” usando su cargo, dice fiscala

Consultada con relación a lo denunciado por la concejala Laura Acosta, la fiscala Casse Giménez señaló a ABC que “no la conocía en persona, pero hace quince días tuvimos una audiencia y lo que hice fue llamarle la atención, porque hay una acordada de la Corte que dice cuál es la forma en que profesionales y particulares se tienen que presentar”.

En otro momento amplió: “Es una concejal que ejerce la profesión de abogada y ‘aprieta’ utilizando su cargo al efecto. Tengo quince causas en donde ella ejerce como abogada. Usa su cargo para coaccionarnos” y que, ante tal situación, tanto ella como la fiscala Olga González se inhibieron de las causas en las que interviene Acosta. Hasta el momento no hay resolución.

Así también, Giménez dijo: “Le advertí que iniciaría acciones legales por sus públicas manifestaciones en mi contra como igualmente contra la agente fiscal Olga Gonzalez sin tener la más mínima prueba o referir hechos concretos”, en relación a lo señalado por la edil.

La advertencia tiene relación con un acto público de la Municipalidad contra el abuso infantil, en el que la concejala Acosta habló de la ausencia de las fiscalas en el mismo y que “lastimosamente el Ministerio Público no toma interés a los casos de los niños y niñas, los abusos sexuales, incumplimiento del deber legal alimentario, están dormidos en el Ministerio Público porque no le dan ningún rédito económico”, según constata en un video.

Ante esta situación, la representante del Ministerio Público sostuvo “la Justicia no merece verse afectada por políticos de turno que pretenden torcer procesos en su beneficio porque no tienen sentido sus actuaciones”.

Autoridades municipales desautorizan actuaciones de concejala

El 23 de marzo de 2023, la concejala colorada Laura Acosta presentó un pedido de auditoría de gestión a las unidades de las fiscalas Olga González y Casse Giménez, presentada por la concejala Laura Acosta, ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

En el escrito señaló: “La solicitud obedece a la inquietud presentada por la encargada de la Codeni y jefa de la Niñez y Adolescencia del Hospital Distrital de Villeta, así como de la comunidad en general, considerando la cantidad de casos que existen abiertos sobre abuso sexual, incumplimiento del deber legal alimentario y violencia intrafamiliar y que estos no avanzan en la investigación”.

El 28 de marzo, el intendente municipal de Villeta, Teodosio Gómez Ibáñez, presentó nota dirigida al fiscal general Emiliano Rolón sobre el pedido de auditoría hecho por Acosta, que “en momento alguno este Ejecutivo ni funcionario de la institución ha solicitado auditoria de funciones a los fiscales que prestan servicio en Villeta, trámite que no corresponde en atribución municipal, y que lo actuado por la señora concejal municipal Abog. Laura Acosta lo fue en forma personal y no institucional”.

Lo mismo hizo la encargada de la Codeni, Fátima Vallejos, a través de una nota señalando “que esta dependencia a mi cargo no ha solicitado auditoría a la Fiscalía General del Estado, ni suscribió el pedido formulado por la concejal Abg Laura Acosta, habiendo la misma invocado de motus propio en nombre del Departamento a mi cargo, sin mi autorización”.

Nuestro diario tuvo acceso a los documentos presentados por el intendente municipal Teodosio Gómez y la encargada de la Codeni, Fátima Vallejos.

Por su parte, la fiscala Giménez también se refirió al caso y manifestó: “La concejal actúa fuera de sus funciones municipales pero invoca su cargo al efecto y ello se devela en la nota presentada por el mismo intendente de la ciudad de Villeta. En mi carácter de agente fiscal me limito a las actuaciones procesales dentro de mis estrictas funciones y molesta que no participe de actos públicos a los que convocan, pero no lo hago por ética, pues toda actuación debe realizarse estrictamente sujeta al deber de objetividad dejando de lado el populismo y cuestiones políticas”.