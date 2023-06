Adolescente que estaba varado en São Paulo ya retomó su viaje

Desde el domingo, un adolescente de 15 años estuvo varado en el aeropuerto internacional de São Paulo, Guarulhos, debido a que había abordado desde Asunción con un pasaporte vencido por error. La abogada Ana María Sáez confirmó que esta madrugada finalmente pudo retomar su viaje, luego de muchas gestiones y denuncias.

Sobre el error, detalló que se registró debido a que su padre tenía en la misma cartuchera los dos pasaportes: el norteamericano vencido y el paraguayo vigente. Por equivocación, al abordar el vuelo en Paraguay le entregó su pasaporte vencido y ninguno de los controles detectó el error.

“Cuando ellos reciben el pasaporte, el primer filtro es la aerolínea que revisa los documentos y el niño pasa tres controles más con esa documentación, incluyendo Migraciones. Si detectaban, el padre estaba afuera, le cambiaba el pasaporte y no pasaba nada”, señaló la abogada.

Lea más: Pasajeros quedaron varados en aeropuerto por incumplir normativa de vuelo

Ya tenía el pasaporte actualizado pero no le daban soluciones

Según el relato de la abogada, seis horas después de haberse quedado varado, la familia le envió al menor su pasaporte actualizado a través de otro viajero hasta São Paulo. “Pero Latam se desocupó del pasajero, ni siquiera le ofrecieron la vuelta automática, que es lo que se acostumbra hacer; tampoco lo ponen en el siguiente vuelo”, reclamó.

Sáez aseguró que en al menos 10 ocasiones fueron a ventanilla el adolescente en Brasil y sus padres en Asunción, buscando una respuesta con la aerolínea. Ante la falta de soluciones, los abogados realizaron una denuncia ante la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) y el Consulado paraguayo tomó intervención.

“A partir de ahí aparecieron abogados y tuvimos que hacer toda una presión para que la empresa se haga cargo de la situación; incluso trataron de dar opciones que no correspondían (...) También nos dieron itinerarios con tickets que no existían en el sistema. Eso nos pasó tres veces: en tres ocasiones la compañía daba un itinerario y en el mostrador no existía”, cuestionó.

Finalmente, la abogada admitió que el error inicial de entregar un pasaporte vencido fue del padre, pero destacó que la aerolínea es la encargada de verificar la documentación y la compañía no asumía las responsabilidades ni daba soluciones para que el menor pueda volver a viajar.