Estacionamiento tarifado: enredan iniciativa ciudadana, en beneficio del consorcio Parxin

El director de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Christian Ruiz Díaz, confirmó ayer que remitieron a la Junta Municipal de Asunción copias autenticadas de 188 planillas y un Cd con las firmas válidas para que se presente como iniciativa ciudadana el proyecto de ordenanza para suspender el estacionamiento tarifado hasta que hayan opciones de transporte público.

Sin embargo, asumió Ruiz Díaz, el TSJE no envió los demás documentos que hacen a la iniciativa popular. Aseguró que es “lo establecido en el artículo 266 del Código Electoral, que fue modificado el año pasado con la Ley 6983″.

“Es la comisión promotora la que tiene que preparar su carpeta, donde tiene que adjuntar la nota por la cual dan entrada, el proyecto de ley, la exposición de motivos del proyecto de ley, las planillas con las firmas que habían presentado ante el Tribunal Electoral y también la copia autenticada de la resolución que le entregó el Tribunal Superior. Eso ellos tienen que meter por mesa de entrada de la Junta Municipal”, consideró Ruiz Díaz.

“Esto es una iniciativa popular, si nosotros presentamos, quiere decir que es iniciativa de la Justicia Electoral, y no es así”, agregó.

Estacionamiento tarifado: TSJE y concejales están “jugando a entorpecer” iniciativa

Como el TSJE no presentó los documentos, el edil Félix Ayala (PLRA), en conversación con ABC Cardinal, ayer puso en duda la legalidad de la iniciativa. Aseveró que las firmas juntadas a través de la web del Tribunal, no serían válidas porque no se adjuntó el proyecto de ordenanza.

Para el abogado Jorge Rolón Luna, de la comisión promotora de la iniciativa, “el TSJE pecó de burocrático y contribuyó a entorpecer, porque debió enviar toda la documental. Creo que la Junta Municipal, también con la entusiasta cooperación de varios concejales opositores, está jugando a entorpecer; como el concejal Félix Ayala, que habló de cosas que no le competen”.

“La Junta Municipal está cooperando para entorpecer esto porque evidentemente es una papa caliente que le viene de la ciudadanía y que concejales querrían despachar lo más rápido posible, sobre todo si deben decir sí o no a la ciudadanía”, agregó.

El presidente de la comisión promotora, arquitecto Ricardo Meyer, explicó que ayer solicitaron copias autenticadas de todo el expediente y pidieron al TSJE que remita los originales a la Junta Municipal.

Proponentes completaron toda la documentación para presentar iniciativa ciudadana

Meyer detalló que tienen todos los documentos en regla y así presentaron la iniciativa a la ciudadanía. “Tardamos dos meses en colectar el número mínimo de firmas, pasamos las firmas válidas, realmente fueron más de 15.000 firmas, pero algunas eran de Central, entonces no contaron, pasamos más de 9.000 firmas. Eso presentamos a la Justicia Electoral el 20 de abril”, indicó.

“La Justicia Electoral se demoró dos meses en validar esas firmas, tuvimos que presionar; lo remitieron al final el 20 de junio y fue el proyecto, que si la Justicia Electoral no remitió algún documento del expediente, es un problema entre la Justicia Electoral y la Junta Municipal, no es un problema de la iniciativa ciudadana. Nosotros completamos absolutamente toda la documentación requerida”, dijo el arquitecto.

El miércoles, en sesión, los concejales resolvieron pedir al TSJE informes sobre la iniciativa y convocar a los proponentes para el martes. Meyer advirtió que, por Ley, ellos deberán ser escuchados por los ediles en una sesión ordinaria donde no tendrán voto, pero sí voz.

Así, pasan los días en beneficio del consorcio Parxin, concesionario del estacionamiento tarifado. El jefe de Gabinete, Federico Mora, había anunciado el lunes que la orden de servicio para la implementación del sistema se firmaría esta semana.