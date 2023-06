Dudas en torno a Parxin son “una instancia superada” para la Municipalidad de Asunción

Ayer preguntamos al jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, Federico Mora, si el consorcio Parxin, concesionado en 2016 para la implementación del estacionamiento tarifado, había presentado la escritura pública número 100. También preguntamos cuál es la empresa líder del grupo. No supo responder.

Acorde indica una carta de compromiso de venta firmada en 2022 entre Geolatina SA y Edivi SA, por escritura pública número 100, en 2016 Geolatina adquirió un porcentual de participación de Onix Parque, pasando a tener el 60% del Consorcio.

Un cambio de empresa líder debió informarse a la Municipalidad de Asunción y, de no haber ocurrido, va a contramano con la Ley de Concesiones. Además, según el Pliego de Bases y Condiciones, la empresa líder debe reunir los requisitos exigidos en cuanto a experiencia, lo que no se da con Geolatina.

Ante supuestas irregularidades, la Municipalidad y la Contraloría General de la República (CGR) realizaron análisis que hicieron públicos, en los cuales constan documentos de Parxin, pero no la escritura 100.

Orden de servicio firmada a Parxin antes de fin de mes

En un informe del análisis documental, la Contraloría General indica, en abril, que “no resulta claro cuál es la firma que mantiene el liderazgo del Consorcio”. Recomienda a la municipalidad pedir todos los documentos a Parxin.

Con todo, el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR - cartista) anunció esta semana que la orden de inicio se va a firmar. Ayer, Federico Mora lo confirmó. Indicó que, según el cronograma que tienen, la rúbrica se debería dar antes de fin de junio.

Sobre la escritura 100, Mora dijo: “Nosotros trabajamos sobre documentación revisada, no solamente por nosotros sino por Contraloría General y, si había algo, ya Contraloría nos iba a hacer notar también. Hoy, tal cual, el informe nos lleva al primer informe que ya teníamos, agotadas todas las instancias, revisado, dictaminado por la Corte Suprema (de Justicia). Entonces, para nosotros es una conversación agotada y una instancia superada lo que refiere a la revisión jurídica”.

¿Cuál es la empresa líder de Parxin?

Para ustedes, ¿está claro cuál es la empresa líder? preguntamos. “Está claro todo lo que respecta a la conformación del consorcio como tal”, dijo.

Cuál es la empresa líder? consultamos. “Me traés preguntas que yo no tengo a vista. Eso está en el informe de Contraloría y mirá, como te digo, yo supongo que el medio tiene alguna otra intención, no me extraña, hay siempre una orquesta por ahí detrás, pero en términos jurídicos, algo que debería revisarse, no hay nada”, indicó.

Ayer también llamamos al asesor jurídico de la Municipalidad, Benito Torres, para saber si Parxin llegó a presentar la escritura pública 100 y cuál es la empresa líder del consorcio. Por mensaje de texto dijo que estaba en reunión y que atendería luego. Volvimos a intentar en vano las llamadas.

Dudas en torno a Parxin también hay en la Junta Municipal

Dudas en torno a Parxin también tienen concejales. Durante la última sesión de la Junta Municipal, Félix Ayala (PLRA) consideró que lo que deberían evacuar “guarda relación con las dudas generadas respecto a los accionistas de la empresa”.

El concejal Alvaro Grau (PQ) dijo que la implementación del sistema se está dando de manera improvisada, con una mirada recaudadora, no técnica. A pedido de la edil Rossana Rolón (ANR), los concejales elevaron a Nenecho la pregunta de si ya firmó, o no, la orden de servicio.

La Municipalidad de Asunción recibió en agosto de 2022 la orden, de la Corte Suprema de Justicia, de cumplir con el contrato con Parxin, firmado en 2016, o pagar una multa de US$ 5 millones más intereses.

Nenecho y los concejales decidieron en febrero implementar el sistema, incluso cuando asuncenos juntaron más de 9.000 firmas en contra y pese a las dudas en torno a Parxin que se conocieron este año y que aún persisten.