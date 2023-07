Itauguá: refaccionarán la iglesia Virgen del Rosario debido a problemas en su infraestructura

Según explicó el vicario de la Iglesia Virgen del Rosario de la ciudad de Itauguá, el presbítero Antonio Vázquez, la Iglesia necesita con urgencia de la refacción en varias zonas del templo. Uno de los lugares que requiere de una mayor atención es en la zona del ala izquierda, debido a la pronunciada fisura del suelo, que presenta en el frente como el fondo.

En ese sentido, dijo que ya solicitaron permiso a la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) para realizar el relevamiento de datos. Con el estudio se podrá hallar quizás de manera más específica el motivo por el cual presenta la fisura en el suelo, que preocupa no solo a las autoridades, sino también a los miembros de la comunidad itaugueña.

“Hay muchos trabajos que vamos a realizar. Estamos viendo no solo la fisura que presenta una de las alas del templo, también realizamos una verificación completa acerca de la actual situación de la campana, que no funciona porque está rota. Cuando tienen fisuras las campanas ya no suenan bien”, mencionó el padre Vázquez.

Por su parte, el padre Pedro Britez, explicó que realizarán varias actividades a fin de recaudar fondos para costear todos los trabajos. Entre ellos la pintura del templo, que ya desde hace varios años que no ha sido renovada. Otro espacio, que buscan restaurar es la zona del reloj, porque la máquina que hace girar las manijas del reloj ya no funciona, por lo que verán la manera de reparar.

Se tendrá dos imágenes de la Virgen

El padre Pedro Britez, manifestó que buscan revivir la espiritualidad dentro de la ciudad de Itauguá, porque lo decidió mandar tallar dos imágenes de la Virgen del Rosario en madre de manera semanal pueda salir a recorrer las comunidades.

Lea más: El templo Nuestra Señora del Rosario, patrimonio de la ciudad

“Esa será una manera de que la Virgen esté en contacto con los fieles. La Virgen está siendo hecha en la ciudad de Asunción, y una vez que esté lista se traerá a la ciudad de Itauguá para que pueda recorrer las comunidades”, explicó.