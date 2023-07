En grupos de WhatsApp del IPS piden seguir encubriendo denuncia de acoso sexual en Ingavi

Una denuncia de supuesto acoso sexual, realizada por una paciente del IPS Ingavi contra un médico residente, identificado como Fernando Grau sigue generando intentos de encubrimiento del caso entre profesionales de la salud de ese Hospital.

En mensajes de un grupo de WhatsApp a los que tuvo acceso ABC, se observa la forma en la que el caso intenta encubrirse mediante mensajes de amedrentamiento. En las capturas, una psicóloga compartió en un grupo a las 09:15 horas, la publicación de ABC de la denuncia y advirtió a sus colegas de los “peligros” de seguir hablando del tema.

“Chicos, por favor no comenten nada de este caso -en mayúsculas-. Somos psicólogos y está llegando información de que este paciente ya sigue terapia y que los propios psicólogos están dando información respecto al tema -de nuevo en mayúsculas-”, señala un mensaje de la psicóloga a las 09:17 horas.

“Es super delicado esto. Nosotros somos psicólogos y debemos guardar informaciones de los pacientes”, dice a las 09:25, de nuevo todo en letras mayúsculas. “Si esto se complica van a investigar quién es el o la psicólogo/a que está dando información y va a tener la psicóloga/o un gran problema de arriba”, indica otro mensaje a las 09:26 horas. “Ni opinen sobre el tema, nosotros nos debemos quedar callados aunque nos interroguen”, asegura a la misma hora.

Acoso en IPS: Aviso vino desde la presidencia, supuestamente

Los mensajes de la misma persona continúan a las 09:27 horas, en su mayoría en letra mayúsculas. “Es super delicado este tema por favor. Resguarden su profesión que con tanto sacrificio (sic). Les aviso que en prensa presidencia ya están manejando esta info (sic). Que de psicología están saliendo información (sic), y esto de verdad es super grave, dice a las 09:28 horas . Este chico - por el doctor Grau, el denunciado por acoso- está en riesgo de perder su registro profesional. No corran riesgos por favor”, señala en tono disimuladamente amenazante a la misma hora.

Los mensajes prosiguen. “Somos profesionales psicólogos”, reitera. “No debemos hablar ni opinar. Yo la verdad que no necesito decirles a ustedes esto porque son mis colegas y asumo que deben saber que debemos manejar el secreto profesional ante todo”, dice a las 09:29 horas. “Pero tengo que recordarles porque están saliendo información desde nuestro propio equipo de trabajo. Y si algo pasa se va a investigar. Por favor callen, no opinen”, vuelve a decir a las 09:30 horas.

“No se nada es la respuesta que deben dar por favor. No corran riesgos innecesarios”, agrega a las 09:31 horas. “Este caso va a tener muchísimo impacto y no quiero que nadie de nosotros salga perjudicado. No se, esa es la respuesta por favor. De prensa IPS me llamaron ahora a comentar” vuelve a decir, culmina a las 09:33 horas.

“Si va a juicio oral, nos van a hacer jurar y si se prueba lo contrario, podemos ir presos”

A este mensaje de la primera profesional, responden solamente dos personas -según las capturas a las que accedió ABC-. Una que responde afirmativamente y otra que lamenta que se “filtre” información.

A las 09:44 horas, esta segunda persona señala: “La verdad estoy consternada de ser cierto que de nosotros sale información acerca de nuestros pacientes. Todos debemos conocer que hay una ley de ejercicio profesional - para- Psicólogos y claramente dice que debemos morir con lo que nos refieren nuestros pacientes. En términos sencillos, secreto profesional, confidencialidad.

Continúa: “Gravísimo es porque famosos no habla fulano o fulana de tal, sino los de psicología. Y como veo que toma la prensa, esto va a tener repercusiones y lo más probable es que llegue a Juicio Oral y no estaremos exentos para ir a testificar”.

“Y ahí nos hacen jurar, preguntándonos: Jura usted decir la verdad y nada más que la verdad. Si se comprueba lo contrario, ahí mismo podemos irnos presos. Les comparto nuevamente la ley. Lean por favor, conozcan el alcance y limitaciones”, comenta.

Intento de amedrentar a las fuentes

El intento de amedrentamiento se da precisamente luego de que una persona de la institución proveyera el dato de la identidad del médico a ABC, dato que consta en la publicación compartida por la propia profesional antes de hablar del tema.

Recordemos que la identidad del médico le había sido negada a la denunciante por el propio Hospital.

Para esa publicación, ABC había intentado obtener más datos de la Dirección de Comunicación del IPS, desde donde se desentendieron del tema asegurando que la denuncia está en el “ámbito judicial”, negándose también a brindar el nombre del médico involucrado.

La fuente a la que se intenta amedrentar con estos mensajes, había contado que el Hospital se limitó a labrar un acta, sin apartar del cargo al menos de manera temporal al médico denunciado. Esto último quedó confirmado cuando ABC se comunicó con Grau y este se excusó de dar su versión alegando que estaba en medio de una cirugía, tras lo cual apagó su teléfono celular.

