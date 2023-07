San Estanislao: reclaman centro de rehabilitación para adictos en el departamento de San Pedro

De acuerdo al registro diario de la Comisaría 8ª de Santaní, la mayoría de las detenciones realizadas desde enero de este año hasta hoy, varios de los involucrados en los hechos delictivos considerados bagatelarios, son consumidores de algún tipo de drogas y que normalmente quedan liberados en pocos días y ya vuelven a las calles para perjudicar a la ciudadanía.

Al respecto, el jefe de esta sede policial, comisario Miguel Olmedo, mencionó que a pesar de que muchos de ellos no están involucrados en casos muy graves, existen otros con antecedentes en la venta y distribución de estupefacientes dentro de la ciudad y que no es fácil luchar contra la estructura mientras no haya un trabajo unificado con las demás instituciones.

Sin embargo, consideró que con la habilitación de un centro de tratamiento de las adicciones se puede ir disminuyendo el consumo de estupefacientes en esta ciudad y otras localidades de San Pedro que hasta el momento no se puede controlar por la falta de un sistema más riguroso y efectivo de las instancias correspondientes, indicó.

Urge un centro de rehabilitación

Sobre el tema, el comisario Olmedo agregó que la única salida para lidiar con este flagelo es la construcción de un local de recuperación de las personas adictas a las drogas, teniendo en cuenta que cada día va en aumento el consumo de estos productos y la Policía no puede hacer nada si no hay un acompañamiento eficaz de todas autoridades y la misma población.

Por su parte, el fiscal Florencio Pereira de Santaní, dijo que los agentes del Ministerio Público de esta ciudad apoyan el cien por ciento el proyecto de la Policía y padres de familia que también están preocupados por el aumento de los casos de personas enfermas por el consumo de la droga.