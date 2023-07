Ministerio de Salud: ligero descenso en enfermedades respiratorias, dengue y chikunguña

El doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia del Ministerio de Salud, aseguró que la mayoría de las enfermedades que se vienen registrando en nuestro país, como las respiratorias, típicas de esta temporada, así como las del arbovirosis, vienen registrando un descenso variable.

De todas maneras, en algunos casos, estas enfermedades siguen generando internaciones y hasta fallecimientos.

En este sentido, llamó a la población a seguir vacunándose contra las enfermedades que son prevenibles por este método.

Descienden casos de covid-19, pero siguen los fallecidos

Guillermo Sequera informó que en la última semana se registró un descenso importante de casos de covid-19; sin embargo, esto no significó que deje de haber internados y fallecidos por la enfermedad.

El doctor Sequera señaló que hace un mes tuvieron más de treinta internados, cifra que bajó a entre quince y veinte en la última semana. Al mismo tiempo, por semana, se siguen registrando entre dos y cinco fallecimientos por esta enfermedad.

“Siguen siendo mayormente personas mayores mayores de 70, 80 años. Entonces, es cierto, se acabó la pandemia, es un virus, no de los que más están circulando, pero es un virus que sigue internando pacientes, es un virus que sigue matando, tenemos entre 2 y 5 fallecidos por semana y un virus para el cual tenemos vacunas”, destacó Sequera.

“Hay que ponerse los refuerzos principalmente. Vemos las personas mayores que completaron su esquema primario, se pusieron el primer refuerzo, hay que ponerse los refuerzos anuales para la venida de este tipo de virus”, subrayó.

Chikunguña y dengue, en descenso pero no como se esperaba

Con respecto a los demás virus que estuvieron circulando en las anteriores temporadas, desde el verano, como chikunguña y dengue, Sequera mostró cómo hace un mes y medio teníamos más de 400 y hasta 500 casos confirmados y ahora se ve un descenso importante, con menos de 100 casos confirmados en la última semana.

Para el doctor Sequera, esta cifra es aún muy alta para esta época del año, debido a que, generalmente, este tipo de virus no son tan frecuentes en la temporada de invierno. Esto se debe probablemente, según explicó Sequera, a que no hace tanto frío como se acostumbra en estas épocas.

“Cuando hace, no hace de manera prolongada. Dengue hace un mes nada más teníamos más de 200, más de 300 casos de dengue. Y si, vemos un descenso, pero fíjense: todavía tenemos más de 60, o sea menos de 100 más o menos. Si sumamos los dos virus, porque el mosquito es el mismo, sumamos los dos, tenemos más de 150 confirmaciones de arbovirosis de dengue, chikunguña”.

“Zika prácticamente no estamos registrando. Hay casos confirmados, esto es lo que nosotros contamos, esto es lo que llegan al hospital, esto es lo que nosotros hacemos a los test y lo que nos informan hay mucho más casos obviamente”, detalló.

Chikunguña: descienden hospitalizados

Con respecto a los hospitalizados por estas enfermedades, señaló que en el caso de chikunguña hay un descenso importante. “De tener casi más de 100 sospechas y 100 confirmados en los hospitales y 50 confirmados en los hospitales, hoy apenas estamos entre doce y siete -pacientes-, pero hay todavía gente que se interna y hay gente que fallece”, dijo Sequera.

“Lo único bueno es que por lo menos en las últimas 3 semanas no tuvimos reportes de fallecidos. Hay pocos casos, hay internaciones, menos, pero no estamos viendo fallecidos. Eso es algo positivo. Pero fíjense, de repente tenemos una semana que no hay nada, de repente tenemos dos fallecidos”, remarcó.

Otros virus respiratorios

Con respecto a los otros virus respiratorios, aseguró que se registra un pequeño descenso, como una pequeña meseta, pero por lo menos dejó de estar muy por encima el número de enfermedades tipo influenza. “Fíjense, estamos por encima del umbral de alerta, pero con un ligero ligero descenso”, aseguró.

Comparado con el invierno pasado, cuando tuvimos muchos casos de internaciones que afectaron principalmente a los mayores de sesenta años, este año está afectando principalmente a los menores de dos años.

“Menores de dos años, el año pasado en invierno por virus sincitial respiratorio tuvimos muchísimos casos, muy parecido a lo que tuvimos este año, y hoy vemos también, como les decía al principio, un ligero descenso de los casos de virus respiratorios, principalmente de virus sincitial”.

Aseguró que, según las proyecciones, a partir del mes de julio, con el descenso del virus sincitial, aumentarán los casos de influenza A e influenza B, virus para los cuales tenemos vacunas. “Gente, hay que vacunarse, es todavía periodo de vacunación, hay que vacunarse”, remarcó.

Uso correcto de mascarillas y reposo

Sequera se refirió al uso masivo de mascarillas, recordando que en esta época ya no sirven, aunque sí en el caso de los servicios de salud.

“Si estoy enfermo de algún virus respiratorio, mejor me quedo en casa. ¿Por qué? Me voy a recuperar mejor porque también no le voy a contagiar al resto. Y si demasiado me tengo que ir, me voy con tapabocas, trato de no tener contacto, higiene de manos, todo eso para evitar que haya brotes grandes en el trabajo en la universidad, en la escuela”, señaló.

“Y esto que aprendimos del covid y siempre fue útil, ventilación de los espacios, los lugares de trabajo abran las ventanas, abran las puertas que se ventilen”, recalcó.

